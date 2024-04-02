Модный эксперт Елена Шерипова рассказала, какие юбки носить весной 2024 года
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В 2024 году весенний сезон порадует представительниц прекрасного пола интересными и небанальными решениями. Ассиметричный крой, многослойность, необычный принт – лишь малая часть свежих трендов. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» модный эксперт Елена Шерипова рассказала, какие юбки будут актуальны этой весной.
Макси юбки
«Длинные юбки продолжают оставаться актуальными. На волне успеха изделия из натуральных материалов: хлопка, льна, шелка. Не сдают своих позиций модели из кожи и джинсы. Особенное внимание стоит уделить макси юбкам со складочками. Они создают стройный и подтянутый силуэт», — высказалась эксперт.
Елена Шерипова
Модный эксперт
С чем носить
Объемным и слегка расклешенным моделям завершенный вид придаст лаконичный верх: облегающие топы, водолазки, укороченные футболки.
Узкие юбки макси идеальны для сочетания с объемными рубашками, свитерами или блузками оверсайз. Для создания правильного лука «верх» нужно слегка заправить внутрь.
Мини-юбки
«Короткие юбки претерпели некоторые трансформации и теперь могут похвастаться ассиметричным кроем, накладными карманами, разрезами и даже бахромой. Делайте ставки на сложный крой и не ошибетесь. Учтите, что с такой юбкой «верх» должен быть максимально закрыт», — высказалась Елена.
Елена Шерипова
Модный эксперт
С чем носить
Мини-юбки хороши в сочетании со свободными джемперами, объемными жакетами и пиджаками, но самые экстравагантные модницы могут позволить себе заправлять в них удлиненные рубашки, чтобы виднелся подол.
Юбки длины миди
«Миди юбки настолько универсальны и практичны, что мы давно вписываем их в каждый свой лук. Такие модели украсят женщин с любым типом фигуры, но горячим трендом этой весны стали следующие идеи: «хищные» принты, ассиметричный крой, воланы и ткань мильфлер», — пояснила эксперт.
Елена Шерипова
Модный эксперт
С чем носить
Юбки миди из кожи и джинсы лучше всего сочетать с футболками и лонгсливами, но здесь можно поэкспериментировать, дополнив лук объемным свитшотом и укороченным топом.
Полный текст сайта «Страсти» о модных юбках весенне-летнего сезона читайте здесь.