Модный эксперт Елена Шерипова рассказала, какие юбки носить весной 2024 года

«Короткие юбки претерпели некоторые трансформации и теперь могут похвастаться ассиметричным кроем, накладными карманами, разрезами и даже бахромой. Делайте ставки на сложный крой и не ошибетесь. Учтите, что с такой юбкой «верх» должен быть максимально закрыт», — высказалась Елена.