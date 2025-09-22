Мода, Сочи, REF: как прошел первый бизнес-кампус Ксении Собчак ReFashion Business Campus

В Сочи завершился первый бизнес-кампус ReFashion Business Campus, создателями которого стали журналистка Ксения Собчак, Евгения Суфиянова и Александр Перепелки. В течение пяти дней на Красной Поляне проходила перезагрузка всей модной индустрии России. О том, что происходило, рассказывает сайт «Страсти».

В первый день кампуса журналисты встретились с основателями кампуса и узнали, для чего они решили провести REF.

«Мне очень приятно, что люди очень ждали рабочих сессий, что уже в самолете по пути в Сочи сами спикеры рассказали мне, что хотят посетить и послушать многое из программы, что ReFashion Business Campus действительно стал важным индустриальным мероприятием. Мы собрали лучших людей из индустрии, которым действительно есть, что рассказать. Мне было крайне важно, чтобы качество деловой программы соответствовало нашей большой амбиции. В эти дни на Курорте Красная Поляна были не просто люди, рассказывающие про успешный успех и одетые в модные бренды, но те, кто строил бизнес, добился высот, имеет прямое отношение к индустрии в России, которая сейчас проходит очень интересный период бурного роста и формирования. Явный «НЭП» fashion-индустрии происходит на наших глазах и поэтому так важно перенимать колоссальный опыт основных игроков», — отметила Ксения Собчак.

А Александр Перепелкин отметил, что для него было важно собрать вместе людей из индустрии, которым нужны знания и развитие. «Мне кажется, все нашли за эти три дня что-то для себя: и серьезные знания, и возможность посмеяться, и отдохнуть», — поделился впечатлениями Перепелкин.