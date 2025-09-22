Мода, Сочи, REF: как прошел первый бизнес-кампус Ксении Собчак ReFashion Business Campus
© Пресс-служба REF
В Сочи завершился первый бизнес-кампус ReFashion Business Campus, создателями которого стали журналистка Ксения Собчак, Евгения Суфиянова и Александр Перепелки. В течение пяти дней на Красной Поляне проходила перезагрузка всей модной индустрии России. О том, что происходило, рассказывает сайт «Страсти».
В первый день кампуса журналисты встретились с основателями кампуса и узнали, для чего они решили провести REF.
«Мне очень приятно, что люди очень ждали рабочих сессий, что уже в самолете по пути в Сочи сами спикеры рассказали мне, что хотят посетить и послушать многое из программы, что ReFashion Business Campus действительно стал важным индустриальным мероприятием. Мы собрали лучших людей из индустрии, которым действительно есть, что рассказать. Мне было крайне важно, чтобы качество деловой программы соответствовало нашей большой амбиции. В эти дни на Курорте Красная Поляна были не просто люди, рассказывающие про успешный успех и одетые в модные бренды, но те, кто строил бизнес, добился высот, имеет прямое отношение к индустрии в России, которая сейчас проходит очень интересный период бурного роста и формирования. Явный «НЭП» fashion-индустрии происходит на наших глазах и поэтому так важно перенимать колоссальный опыт основных игроков», — отметила Ксения Собчак.
А Александр Перепелкин отметил, что для него было важно собрать вместе людей из индустрии, которым нужны знания и развитие. «Мне кажется, все нашли за эти три дня что-то для себя: и серьезные знания, и возможность посмеяться, и отдохнуть», — поделился впечатлениями Перепелкин.
На мероприятие съехались гости из 3 стран и 65 городов, а общее число участников за все дни составило 1250 человек. Из них 110 человек прилетели на специальном рейсе официального авиаперевозчика — S7 Airlines. В рамках Refashion выступили 62 спикера, представивших более 40 лекций, панельных дискуссий и открытых интервью. Деловая программа состояла из 3 основных треков для бизнесов разного уровня: «От идеи до запуска», «Точка роста» и «Переход к устойчивости» и 1 параллельного трека с актуальными кейсами на 5 важных тем, а также двух больших рубрик «Большая идея», «Большая история», которые проходили в Амфитеатре.
Уже 17 сентября участники погрузились в интенсивную деловую программу и в течение следующих трех дней слушали лекции, разбирали реальные кейсы, участвовали в воркшопах и дискуссиях, презентовали собственные проекты и, конечно, знакомились, общались, делились друг с другом бесценным опытом в неформальной и теплой атмосфере кампуса.
В рамках REF состоялось и открытое интервью Ксении Собчак с Нино Шаматава, соосновательницей культового модного Дома Ushatava. В ходе беседы Нино поделилась опытом создания бренда и рассказала, как он трансформировался.
На деловой программе поднимались самые разные вопросы — от культурного кода в моде до поиска моделей и применении искусственного интеллекта в индустрии. А на второй день состоялся показ новой формы бортпроводников от S7 Airlines, который наделал немало шума в соцсетях из-за необычности дизайна. Фэшн-консультантом по стилизации образов выступил стилист Алексей Сухарев, а Илья Вершинин провел кастинг моделей.
Также в вечернюю программу кампуса вошло шоу FuckUp Night. На нем в формате стендапа Ксения Собчак, Николай Овечкин, Нино Шаматава, Илья Вершинин, Алиса Боха и Михаил Барышников рассказали о своих провалах в карьере. Кроме того, каждый день для гостей играли диджеи, которые не прекращали работать даже в дождь.
После пяти дней, проведенных на Красной Поляне, сайт «Страсти» может с уверенностью сказать — REF был нужен индустрии. Решил ли кампус проблемы модной сферы? Нет. Они настолько глубинные, что справиться с ними меньше чем за неделю — миссия невыполнимая. Но имел ли REF смысл? Безусловно. Если вы региональный дизайнер, который не может продать коллекцию, стилист из Москвы, одевающий лишь маму и подругу из-за отсутствия клиентов, бизнесмен или бизнесвумен по уши в кредитах и с мыслями о закрытии бренда или кастинг-директор, продюсер в поисках новых лиц, REF — для вас и это именно то, чего так ждала индустрия.