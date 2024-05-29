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ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 29 мая 2024, 04:00
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Много сахара и токсичные косточки: кому нельзя есть черешню

Нутрициолог Тиханычева предупредила о токсичности косточек в черешне.
Много сахара и токсичные косточки: кому нельзя есть черешню

© 8photo/Freepik

Черешня - соблазнительно сочная и сладкая ягода, которая является одним из самых ярких символов лета. Однако, за всей аппетитной привлекательностью скрывается вопрос: может ли она нанести вред здоровью? Про плюсы и минусы употребления черешни сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.

Польза от употребления черешни

Во-первых, наличие в этой ягоде антиоксидантов. Их высокое содержание помогает защищать организм от окислительного стресса и преждевременного старения, а также снижать риск развития хронических заболеваний.

Также черешня обладает противовоспалительными свойствами. В ее составе есть вещества, помогающие снижать воспалительные процессы в организме.

Черешня особенно полезна для людей, страдающих от таких заболеваний, как артрит или подагра.

При употреблении черешни повышается уровень мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, что хорошо влияет на качество отдыха.

Также улучшается работа головного мозга благодаря антиоциантов. Именно они придают черешне такой красивый темно-красный цвет. Этот пигмент положительно влияет на когнитивные функции.

Может ли употребление черешни нанести вред здоровью

Несмотря на то, что черешня обычно считается полезным и питательным продуктом, есть несколько аспектов, которые следует учитывать, чтобы избежать нанесения потенциального вреда здоровью:

Большое количество черешни может вызвать вздутие живота и газообразование. С особой осторожностью стоит употреблять ее людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«У некоторых людей возможна аллергия на черешню. Признаками будут являться зуд, отеки, краснота кожи, высыпания. Если при употреблении данного продукта появляется какой-либо из симптомов стоит исключить его из рациона или приобретать черешню желтых сортов».

Жанна Тиханычева

Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе

Черешня является натуральным источником сахара, поэтому людям с диабетом или проблемами, связанными с углеводным обменом, следует контролировать ее потребление.

Кроме того, косточки черешни содержат цианогенные гликозиды. В больших количествах они токсичны для организма, поэтому лучше употреблять этот продукт, отделяя от косточек.

Сколько черешни можно есть в день

Чтобы не привести к избытку клетчатки и углеводов, употреблять черешню стоит утром или днем, не более 300 граммов в сутки.

Черешня является ценным источником питательных веществ, витаминов А, В1, В2, С, Е, минералов и антиоксидантов, которые благоприятно влияют на здоровье. Однако стоит помнить о возможных рисках, связанных с аллергическими реакциями, содержанием цианида в косточках и уровнем сахара в крови. Ее умеренное употребление как часть разнообразного рациона обычно не представляет опасности для большинства людей.

Важно следить за качеством продукта, учитывать индивидуальные особенности своего организма и консультироваться с врачом при необходимости.

Источник фото:8photo/Freepik
Автор:Анна Воробьева
Теги:
черешня
ягода
нутрициология
питание
здоровье