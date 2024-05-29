Много сахара и токсичные косточки: кому нельзя есть черешню

Черешня - соблазнительно сочная и сладкая ягода, которая является одним из самых ярких символов лета. Однако, за всей аппетитной привлекательностью скрывается вопрос: может ли она нанести вред здоровью? Про плюсы и минусы употребления черешни сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.

Польза от употребления черешни

Во-первых, наличие в этой ягоде антиоксидантов. Их высокое содержание помогает защищать организм от окислительного стресса и преждевременного старения, а также снижать риск развития хронических заболеваний.

Также черешня обладает противовоспалительными свойствами. В ее составе есть вещества, помогающие снижать воспалительные процессы в организме.

Черешня особенно полезна для людей, страдающих от таких заболеваний, как артрит или подагра.

При употреблении черешни повышается уровень мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, что хорошо влияет на качество отдыха.

Также улучшается работа головного мозга благодаря антиоциантов. Именно они придают черешне такой красивый темно-красный цвет. Этот пигмент положительно влияет на когнитивные функции.

Может ли употребление черешни нанести вред здоровью

Несмотря на то, что черешня обычно считается полезным и питательным продуктом, есть несколько аспектов, которые следует учитывать, чтобы избежать нанесения потенциального вреда здоровью:

Большое количество черешни может вызвать вздутие живота и газообразование. С особой осторожностью стоит употреблять ее людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.