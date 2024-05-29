Много сахара и токсичные косточки: кому нельзя есть черешню
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Черешня - соблазнительно сочная и сладкая ягода, которая является одним из самых ярких символов лета. Однако, за всей аппетитной привлекательностью скрывается вопрос: может ли она нанести вред здоровью? Про плюсы и минусы употребления черешни сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе, Жанна Тиханычева.
Польза от употребления черешни
Во-первых, наличие в этой ягоде антиоксидантов. Их высокое содержание помогает защищать организм от окислительного стресса и преждевременного старения, а также снижать риск развития хронических заболеваний.
Также черешня обладает противовоспалительными свойствами. В ее составе есть вещества, помогающие снижать воспалительные процессы в организме.
Черешня особенно полезна для людей, страдающих от таких заболеваний, как артрит или подагра.
При употреблении черешни повышается уровень мелатонина, гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, что хорошо влияет на качество отдыха.
Также улучшается работа головного мозга благодаря антиоциантов. Именно они придают черешне такой красивый темно-красный цвет. Этот пигмент положительно влияет на когнитивные функции.
Может ли употребление черешни нанести вред здоровью
Несмотря на то, что черешня обычно считается полезным и питательным продуктом, есть несколько аспектов, которые следует учитывать, чтобы избежать нанесения потенциального вреда здоровью:
Большое количество черешни может вызвать вздутие живота и газообразование. С особой осторожностью стоит употреблять ее людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
«У некоторых людей возможна аллергия на черешню. Признаками будут являться зуд, отеки, краснота кожи, высыпания. Если при употреблении данного продукта появляется какой-либо из симптомов стоит исключить его из рациона или приобретать черешню желтых сортов».
Жанна Тиханычева
Нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе
Черешня является натуральным источником сахара, поэтому людям с диабетом или проблемами, связанными с углеводным обменом, следует контролировать ее потребление.
Кроме того, косточки черешни содержат цианогенные гликозиды. В больших количествах они токсичны для организма, поэтому лучше употреблять этот продукт, отделяя от косточек.
Сколько черешни можно есть в день
Чтобы не привести к избытку клетчатки и углеводов, употреблять черешню стоит утром или днем, не более 300 граммов в сутки.
Черешня является ценным источником питательных веществ, витаминов А, В1, В2, С, Е, минералов и антиоксидантов, которые благоприятно влияют на здоровье. Однако стоит помнить о возможных рисках, связанных с аллергическими реакциями, содержанием цианида в косточках и уровнем сахара в крови. Ее умеренное употребление как часть разнообразного рациона обычно не представляет опасности для большинства людей.
Важно следить за качеством продукта, учитывать индивидуальные особенности своего организма и консультироваться с врачом при необходимости.