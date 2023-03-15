«Много раз не разделял мнение судей»: Александр Энберт о системе оценок в фигурном катании

Издание «Страсти» поинтересовалось у бронзового призера чемпионата мира, нужны ли в сложившейся ситуации изменения в системе оценивания. Экспертное мнение Александра не заставило себя ждать.

Выяснилось, что на сегодняшний день имеющаяся система максимально приближена к объективности. Например, если раньше один фигурист получил за прокат 6:0, а его соперник выступил еще лучше, то ему уже нельзя было поставить балл выше, только те же 6:0.