«Много раз не разделял мнение судей»: Александр Энберт о системе оценок в фигурном катании
Фото: Starface.ru
В последнее время в мире отечественного фигурного катания развернулась настоящая дискуссия, и виной всему стала система судейства. Многие эксперты из этой области неоднократно говорили про субъективность оценок и несправедливость баллов того или иного спортсмена. На связь с изданием «Страсти» вышел Александр Энберт, бронзовый призёр чемпионата мира, и рассказал об изнанке данного вида спорта.
«Фигурное катание — субъективный вид спорта. Как бы ISU не двигался к объективизации, я думаю, доля субъективизма в нем всегда останется. Это и есть самая прекрасная частичка, за которую мы любим фигурное катание, потому что этот спорт близок к искусству», — высказался Александр.
Александр Энберт
Действительно, нередко фигуристы катаются под шедевры классической музыки, воплощают на льду образы книжных героев и вдохновляются балетом при постановке программ, а это, в свою очередь, может кому-то нравиться, а кому-то — нет. Вот почему Энберт выразил интересное мнение о том, что фигурное катание всегда живет своей жизнью.
«Судьи такие же живые люди, и они также пытаются погрузиться в программу спортсмена. Если фигуристу удалось втянуть судей в свою историю, то, конечно, они поставят оценки больше. Но, опять же, тут все индивидуально. Такого объективизма, как в стометровке в легкой атлетике, мы никогда не добьемся, где считаются сотые секунды», — сообщил Энберт.
Александр Энберт
Издание «Страсти» поинтересовалось у бронзового призера чемпионата мира, нужны ли в сложившейся ситуации изменения в системе оценивания. Экспертное мнение Александра не заставило себя ждать.
Выяснилось, что на сегодняшний день имеющаяся система максимально приближена к объективности. Например, если раньше один фигурист получил за прокат 6:0, а его соперник выступил еще лучше, то ему уже нельзя было поставить балл выше, только те же 6:0.
«Сейчас система оценок устроена так, что верхнего потолка нет. Один может получать 300 баллов, другой — 310», — пояснил спортсмен.
Александр Энберт
За время своей карьеры Александр успешно выступал на чемпионатах Европы, мира и даже на Олимпийских играх. Оказалось, Энберт также был в условиях, когда он не разделял мнение судей. Однако, по словам фигуриста, подобное лишь мотивировало его на более усердную работу.
«Много раз не разделял мнение судей. Но, конечно, никаких обид нет. Когда ты сидишь в кисс-энд-край, и тебе выставляют вообще не твои оценки, так как по твоим ощущениям они должны быть выше, то это всегда мотивирует работать дальше», — резюмировал Энберт.
Александр Энберт
Тамара Николаевна Москвина, под руководством которой Александр долгое время тренировался, всегда говорила: «Чтобы побеждать, надо быть на голову выше. Тогда ни у кого не будет возможности не поставить тебя не на первое место».