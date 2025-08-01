Врач заподозрила певца Джастина Тимберлейка в симуляции болезни Лайма
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Певец Джастин Тимберлейк недавно сообщил, что страдает болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), из-за которой он испытывал недомогание во время своего мирового тура. Врач-уролог и дерматовенеролог Екатерина Макарова в разговоре с сайтом «Страсти» объяснила, почему сомневается в правдивости слов артиста.
Болезнь Лайма — самое распространенное заболевание, передаваемое при укусах клещей. Симптомы, такие как: тошнота, рвота, головные боли, лихорадка, суставные боли, артриты с покраснением кожи, начинают проявляться через 1−2 недели после инфицирования, объясняет врач. Специалист подчеркнула, что при своевременном обращении и правильной диагностике болезнь успешно лечится.
При этом Макарова подчеркнула, что современная медицина не признает существование «хронической болезни Лайма», которая могла бы вызывать отсроченные симптомы или провоцировать хроническую усталость спустя годы после заражения. В таких случаях отсутствуют ключевые диагностические маркеры (возбудитель или антитела), а, чтобы подтвердить инфекционную болезнь, необходимо обнаружить либо саму инфекцию, либо реакцию организма на нее.
«Заявление Джастина Тимберлейка о том, что он так вяло проявился на своем гострольном турне в связи с хронической болезнью Лайма, представляется несколько фантастичным в связи с серьезными сомнениями относительно реалистичности данного диагноза у него вообще. Может быть, Джастина недавно укусил клещ, и он действительно страдает клещевым боррелиозом, или болезнью Лайма, в остром периоде? Тогда его симптомы укладываются в клиническую картину. Но тогда непонятно, почему певец сразу не обратился за помощью к лучшим врачам, а продолжил изнурять себя выступлениями».
Екатерина Макарова
Врач-уролог, дерматовенеролог
Врач считает, что заявление Тимберлейка, по ее мнению, было сделано с целью привлечь к себе внимание и снять ответственность за не очень успешное выступление. По словам доктора, звезды мировой величины должны прикладывать медицинские выписки для подтверждения диагноза перед аудиторией.
«А пока что мне вспоминается герой Мольера „Мнимый больной“, который заставил весь мир смеяться над тем, кто ищет выгоду в болезни, притворяется тяжело больным».
Екатерина Макарова
Врач-уролог, дерматовенеролог