Врач заподозрила певца Джастина Тимберлейка в симуляции болезни Лайма

Певец Джастин Тимберлейк недавно сообщил, что страдает болезнью Лайма (клещевой боррелиоз), из-за которой он испытывал недомогание во время своего мирового тура. Врач-уролог и дерматовенеролог Екатерина Макарова в разговоре с сайтом «Страсти» объяснила, почему сомневается в правдивости слов артиста.

Болезнь Лайма — самое распространенное заболевание, передаваемое при укусах клещей. Симптомы, такие как: тошнота, рвота, головные боли, лихорадка, суставные боли, артриты с покраснением кожи, начинают проявляться через 1−2 недели после инфицирования, объясняет врач. Специалист подчеркнула, что при своевременном обращении и правильной диагностике болезнь успешно лечится.

При этом Макарова подчеркнула, что современная медицина не признает существование «хронической болезни Лайма», которая могла бы вызывать отсроченные симптомы или провоцировать хроническую усталость спустя годы после заражения. В таких случаях отсутствуют ключевые диагностические маркеры (возбудитель или антитела), а, чтобы подтвердить инфекционную болезнь, необходимо обнаружить либо саму инфекцию, либо реакцию организма на нее.