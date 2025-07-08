«Мнение разделено 50 на 50»: как скандал вокруг брака повлиял на карьеру Макеевой

Актриса и певица Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова и столкнулась с травлей. Дело в том, что на момент предложения Роман был женат на Светлане Мальковой, родившей ему детей. По словам продюсера Сергея Дворцова, скандал не повлиял негативно на карьеру актрисы, а, наоборот, пошел ей на пользу. При этом в беседе с сайтом «Страсти» продюсер сообщил, что к Анастасии неоднозначное отношение в шоу-бизнесе: кто-то ее поддерживает, а кто-то — нет.

«Если вокруг артиста есть скандал, это хорошо для цитируемости, для поднятия информационного шума. Как правило, за кулисами шоу-бизнеса все друг другу ножи в спину кидают. Но в случае с Настей мнение разделено 50 на 50 — это стандартная ситуация», — высказался продюсер.

Макеева привлекает публику не только скандалами вокруг брака, но и творческой деятельностью. Недавно актриса и певица рассказала, что начала писать юмористические рассказы и планирует по ним поставить спектакль. Дворцов считает Анастасию талантливой, но усомнился в ее успехе в юморе.

«Возможно, это долгосрочный проект, который повлечет за собой рейтинги и славу. Каждому артисту нужно поднимать цитируемость в медийном пространстве. Я не могу сказать, что эта ниша у нас свободна. Если она очень постарается, то сможет себя реализовать. У нас же говорят, что талантливый человек талантлив во всем, нужно развиваться везде. Но я, во всяком случае, ее в этом не вижу», — сообщил Сергей.

Продюсер уточнил, что Макеева — востребованная певица и ведущая. Дворцов назвал ее «контактной» и «лояльной» по отношению к организаторам.