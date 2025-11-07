Митя Фомин рассказал о концерте Валерия Леонтьева в Таиланде в следующем году. Артист поделился планами коллеги в беседе с сайтом «Страсти».

Валерий Леонтьев уже давно не проживает в России и почти не выступает. Певец отказался от общения с прессой, соцсетей, поэтому о его жизни мало известно. Однако, по словам Фомина, в скором времени у Леонтьева состоится концерт в Таиланде. Певец упомянул о выступлении коллеги, рассказывая про свои поездки в Азию.

«Всякий раз, когда я приезжаю в Таиланд, где, кстати, буду выступать в январе 2026 года, открывая концерт Валерия Леонтьева, с большим удовольствием по возможности приобретаю килограммами Passion Fruit (в переводе с английского — «маракуйя», прим. «Страсти»)», — поделился Митя.

Фомин выступает на сцене 25 лет и прославился благодаря трекам «Все будет хорошо», «Огни большого города», «Восточный экспресс». По словам артиста, он никогда не боялся стать автором одного хита и всегда верил в свой успех.

«Разумеется, каждый артист ждет, что его творчество будет замечено, что оно станет успешным. Но все-таки, прежде всего, авторы, композиторы и певцы занимаются музыкой, потому что не могут ей не заниматься. Да, мы верим в каждую песню, в каждую работу, верим, что она полетит и найдет своего слушателя. Но при этом я никогда не боялся истории одного хита. Что такое хит? Песня становится символом и опорой для разных поколений людей, для разных континентов и, порой, даже культур. Это удивительно, и это нельзя недооценивать», — высказался Митя.

Полное интервью Фомина о жизни в США, трендах Сети и секретах молодости читайте здесь.