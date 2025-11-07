Митя Фомин объяснил, почему не сотрудничает со стилистом Николаем Овечкиным

Митя Фомин признался, что его пугают репутация и гонорары Николая Овечкина. Певец рассказал о работе со стилистами в беседе с сайтом «Страсти».

Митя Фомин — частый гость светских мероприятий, и его образы всегда привлекают внимание публики. По словам певца, он давно работает со стилистами и доволен результатами сотрудничества. Фомин рассказал, что сменил не одного эксперта в области моды, однако на сотрудничество с Овечкиным, угодившим в скандал с Инстасамкой, не решается.

«С Овечкиным не знаком, его гонорары меня пугают, но еще больше — сложившаяся репутация. С Сашей Роговым у нас уже прекрасные доверительные отношения, мы давно все решили и помирились. Знаю, что он плотно занят телевизионными проектами и запуском собственного бренда», — высказался артист.

По словам Мити, в нулевые годы он позволял себе дорогие, люксовые вещи. Однако позднее певец со стилистом Линой Дембиковой перебрал гардероб и отдал часть вещей в ГИТИС.

«Позднее после разбора гардероба нулевых с моим тогда стилистом Линой Дембиковой, большинство брендовых вещей перекочевали в костюмерные ГИТИСа, а гардероб поскромнел. Сейчас я редко позволяю себе транжирство, хотя иногда это бывает приятно. Но все же я человек практичный, прагматичный и финансово грамотный. Я три раза подумаю, прежде чем потратить значимую сумму», — резюмировал Фомин.

