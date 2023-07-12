Мимолетное влечение или голос разума: что влияет на выбор сексуального партнера

Ученые давно доказали, что поведением человека, его мыслями, эмоциями, сексуальным влечением управляет мозг. Задумывались ли вы о том, какова природа влечения? Как именно мозг выбирает того, кто заставляет наше сердце биться чаще? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог Наталья Комоза объяснила, с чего начинается возбуждение.

По словам эксперта, мозг обрабатывает сигналы, поступающие от вашего партнера, и дает команду реагирования. На основании этого организм человека начинает вырабатывать гормоны, которые либо притягивают вас к избраннику, либо отталкивают от него.

На что опирается мозг, когда формирует команды?