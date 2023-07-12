Мимолетное влечение или голос разума: что влияет на выбор сексуального партнера
Психолог Наталья Комоза объяснила, как мозг человека участвует в выборе полового партнера .
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Ученые давно доказали, что поведением человека, его мыслями, эмоциями, сексуальным влечением управляет мозг. Задумывались ли вы о том, какова природа влечения? Как именно мозг выбирает того, кто заставляет наше сердце биться чаще? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» нейропсихолог Наталья Комоза объяснила, с чего начинается возбуждение.
По словам эксперта, мозг обрабатывает сигналы, поступающие от вашего партнера, и дает команду реагирования. На основании этого организм человека начинает вырабатывать гормоны, которые либо притягивают вас к избраннику, либо отталкивают от него.
На что опирается мозг, когда формирует команды?
«Для мозга существует великое множество триггеров, связанных с положительными переживаниями, которые заставляют нас испытывать удовольствие от общения с кем-то. Мимика, жесты, черты лица, телосложение, голос — все это может стать причиной вашего притяжения к кому-то. Эти параметры мозг фиксировал в течение всей вашей жизни в процессе взросления, воспитания и, конечно же, сексуального формирования», — высказалась специалист.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Если какой-то из этих факторов в вашем прошлом был связан с приятными ощущениями (например, вы испытывали чувство эйфории от маминой улыбки), то ваш мозг при встрече мужчины, чья улыбка чем-то похожа на мамину, на него позитивно отреагирует.
Самую важную роль в сексуальном влечении играет та самая химия — особые белковые соединения, входящие в состав феромонов, отвечающих за степень привлекательности для противоположного пола. Именно от этого показателя зависит, будет ли мужчина сходить по вам с ума и захочет ли он сложить мир к вашим ногам.
«На этот фактор невозможно повлиять искусственно: ни аффирмации, ни воронки не заставят ваш организм вырабатывать необходимые соединения. Этот процесс контролируется вашим мозгом. Если по каким-то причинам он хочет, чтобы у вас не было личной жизни, то самый простой для него вариант – это понизить или полностью заблокировать выработку гормонов и сделать вас невидимой для противоположного пола», — пояснила психолог.
Наталья Комоза
Нейропсихолог
Зачем мозгу это нужно?
Если ваши предыдущие отношения связаны с причинением для вас вреда, то мозг будет избавлять от стресс-фактора: мужчин и личных отношений. Например, он может заблокировать выработку феромонов, и мужчины перестанут вас замечать.
«Наладить заложенный в вас природный механизм привлекательности для противоположного пола можно только с помощью нейрокоррекций, которые позволяют не только избавить вас от стресса на отношения, но и повлиять на функционал мозга. Это сделает вас вновь красивой в глазах мужчин», — резюмировала эксперт.
Наталья Комоза
Нейропсихолог