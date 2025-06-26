«Милая актриса, но не всем везет»: что происходит с карьерой Арзамасовой после «Папиных дочек»

Лиза Арзамасова получила известность и народную любовь благодаря сериалу «Папины дочки». Несмотря на признание публики, в фильмографии актрисы так и не появилось роли, которая затмила бы успех ситкома. Кинокритик Александр Голубчиков считает, что Лиза — «милая актриса», но она не сумела себя проявить в большом кино. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Голубчиков убежден, что отсутствие профильного образования не стало преградой для Лизы. Арзамасовой помешали реализоваться «проклятие одной роли» и конкуренция в индустрии.

«С какой-то стороны, это проклятие одной роли — есть такая особенность у актеров, которые играли в ситкомах. Как правило, из образа сложно вырваться. Я помню, у Лизы была попытка, она снималась в военных фильмах. Но не всем удается перепрыгнуть из подростковых ролей в большое кино. Найти себя в другом образе — надо сильно постараться, а поскольку у нас большой поток новых актеров, ей не удалось себя проявить, показать что-то новое. Лиза — прекрасная, милая актриса, но не всем везет», — высказался кинокритик.

Рассуждая о большой конкуренции среди актеров, Голубчиков вспомнил про интервью Юлии Снигирь. Знаменитость рассказывала, что когда подписывала контракт в США, то ее спросили: «Чем вы занимаетесь? Чем на жизнь зарабатываете?». Это, по мнению кинокритика, доказывает, что актеры должны иметь дополнительный заработок.

«В условиях, когда на рынке много актеров, нужно еще чем-то заниматься, потому что не факт, что через год ты будешь востребован», — резюмировал Александр.