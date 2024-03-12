Микротоки для лица: косметолог раскрыла плюсы и минусы любимой процедуры Анны Семенович

Певица Анна Семенович до сих пор у многих на устах, причем обсуждают не только ее вокальные данные, но и секреты красоты. Ведь знаменитость всегда на высоте. Не так давно певица призналась, что убирает отеки на лице с помощью микротоков. Но помогают ли они достичь желаемого результата — красивой и подтянутой кожи? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова.

Кожа на лице Семенович склонна к отекам, особенно, если она побалует себя накануне чем-то соленым. По собственному признанию, Анна не отказывает себе в удовольствии съесть сушеную рыбу и выпить кружку пенного. И лучше всего с последствиями «было очень вкусно», по словам звезды, справляются микротоки.