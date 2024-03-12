Микротоки для лица: косметолог раскрыла плюсы и минусы любимой процедуры Анны Семенович
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Певица Анна Семенович до сих пор у многих на устах, причем обсуждают не только ее вокальные данные, но и секреты красоты. Ведь знаменитость всегда на высоте. Не так давно певица призналась, что убирает отеки на лице с помощью микротоков. Но помогают ли они достичь желаемого результата — красивой и подтянутой кожи? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила врач-дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова.
Кожа на лице Семенович склонна к отекам, особенно, если она побалует себя накануне чем-то соленым. По собственному признанию, Анна не отказывает себе в удовольствии съесть сушеную рыбу и выпить кружку пенного. И лучше всего с последствиями «было очень вкусно», по словам звезды, справляются микротоки.
«Суть этой процедуры заключается в использовании импульсного тока малого напряжения, как правило, до 1мА. Впрочем, у каждого пациента есть свои индивидуальные особенности, под которое и подстраивается мощность воздействия. Микротоки, работая в верхних слоях кожи, запускают процессы клеточного метаболизма. Это в свою очередь сказывается на восстановлении гладкости и здорового цвета лица, тонуса и упругости кожи, исчезновению отечности. Лифтинг-эффект также появляется за счет того, что токи воздействуют и на мышцы лица».
Наталья Михайлова
Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог
Такая процедура показана людям с вечными отеками и плохим цветом кожи, морщинами и брылями, крупными пигментными пятнами и веснушками, а также акне.
Хороший результат дают микротоки на обезвоженной, сухой и чувствительной коже. Очень часто косметологи рекомендуют данную методику тем, кто проходит восстановительный период после пластической операции, глубокого пилинга или лазерной шлифовки.
Главные плюсы микротоков:
- мягкое воздействие на кожу, ведь никаких инъекций и игл не требуется. Все, что может ощутить пациент, это небольшое покалывание, но обычно такое происходит в зоне лба и висков;
- возможно совмещать микротоки с другими процедурами;
- разное действие. Ток малого напряжения можно применять для усиления лимфообращения, что снимает отечность и устраняет мешки под глазами, в качестве эффективного лифтинга и средства омоложения кожи. Микротоки помогут отрегулировать секрецию сальных желез, используются в качестве мезотерапии и для борьбы с первыми легкими мимическими морщинами;
- клетки быстро насыщаются кислородом, а это в свою очередь запускает многие обменные процессы. Начинает быстрее вырабатываться гиалуроновая кислота и коллаген, необходимый для поддержания эластичности кожи;
- результат процедуры заметен после первого сеанса, чем и пользуется Анна Семенович.
К минусам можно отнести разве что недолгую длительность воздействия. Благотворный эффект микротоков заметен только в течение 5-6 месяцев. После процедуру придется повторить.
А вот если заметного результата нет после первого применения тока малого напряжения, значит, его мощность для кожи была подобрана неверно.