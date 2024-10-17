Мифы и правда о переломах: как правильно диагностировать и какие могут быть осложнения

Перелом руки или ноги — одна из самых распространенных травм. Правильно диагностировать ее без специалиста бывает непросто, так как перелом легко спутать с ушибом, растяжением или вывихом. Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-хирург Нина Зубова рассказала порталу «Страсти», почему при малейшем подозрении на перелом важно обращаться к врачу и что делать, если поврежденная кость срослась неправильно.

Считается, что при переломе руки человек не может пошевелить пальцами, а если сломана нога — на нее невозможно опереться. Это распространенное заблуждение.