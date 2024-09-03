Межпозвонковая грыжа: почему появляется и как с ней бороться

Если грыжа имеет классическую форму и просто ущемляет нервный корешок, то здесь есть два варианта лечения: хирургический и консервативный.

Консервативная терапия:

противовоспалительные препараты и миорелаксанты для купирования болевого синдрома;

физиотерапия, массаж, лечебная физкультура для уменьшения отека и напряжения мышц;

изменение образа жизни, снижение веса, отказ от вредных привычек, контроль за осанкой и двигательным режимом.

Хирургическое лечение показано при тяжелых формах с компрессией нервных корешков и при неэффективности консервативной терапии. Оно включает в себя микрохирургическое удаление выпавшей части диска, установку искусственного диска или фиксацию позвонков.

Важность физической активности при лечении межпозвонковой грыжи

Нужно ясно понимать, что многое здесь зависит от самого человека. Недуг часто появляется в результате неправильного образа жизни и чрезмерных нагрузок. Даже если устранить последствия хирургическим путем, причина проблемы останется. Поэтому главный способ предотвращения заболевания и борьбы с ним — нормализация биомеханики движения, оптимальное распределение нагрузки в поясничном, шейном и грудном отделах позвоночника.