Межпозвонковая грыжа: почему появляется и как с ней бороться
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Болевые ощущения в области спины могут сигнализировать о неприятном заболевании — межпозвонковой грыже. Она развивается в результате повреждений или дегенеративных изменений в позвоночнике. О ключевых причинах возникновения недуга и способах облегчить состояние сайту «Страсти» рассказал эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.
Факторы, способствующие образованию межпозвонковой грыжи
Основные причины появления нарушений:
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Возраст. С годами межпозвоночные диски истончаются, теряют эластичность и становятся более уязвимыми.
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Травмы. Резкие движения, силовые упражнения, падения, аварии, прыжки с высоты могут привести к разрыву или грыжевому выпячиванию диска, компрессионным переломам, протрузии.
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Профессиональная деятельность. Работа, связанная с длительным статическим напряжением спины, поднятием тяжестей, вибрацией, повышает риск развития грыжи. Чрезмерные нагрузки создают микротравмы и препятствуют восстановлению тканей.
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Образ жизни. Недостаток двигательной активности, избыточный вес, курение и другие вредные привычки ухудшают состояние межпозвоночных дисков. Негативным фактором является преждевременное устаревание структур, когда из-за малоподвижного образа жизни страдает питание тканей. В итоге происходит их истощение, изменение силы и плотности. Соответственно, даже при минимальной нагрузке, например, при наклоне, может сформироваться грыжа.
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Индивидуальные особенности. Некоторые люди имеют более слабые или аномально развитые диски. Появлению грыжи способствуют врожденные патологии, сколиозы, изменение тел позвонков, конкретные заболевания, связанные с развитием позвоночника. Если вы страдаете гиперлордозом или гиперкифозом, то это тоже усугубляет ситуацию.
Борьба с межпозвонковой грыжей
Если проблема уже возникла, то нужно уточнить, каковы характеристики грыжи, ее форма и размеры. Существуют сложные случаи, когда возможно только хирургическое лечение. Это секвестрированная грыжа с серьезными последствиями: огрубением тканей, неудобным положением в пространстве, где находится нервный корешок, ограничением подвижности.
При грыже Шморля пульпозное ядро проникает не в сторону, а внутрь позвонка. Это также очень опасно, так как может привести к переломам даже при незначительных нагрузках. В данной ситуации требуется консультация нейрохирурга.
Владимир Бондаренко
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера
Если грыжа имеет классическую форму и просто ущемляет нервный корешок, то здесь есть два варианта лечения: хирургический и консервативный.
Консервативная терапия:
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противовоспалительные препараты и миорелаксанты для купирования болевого синдрома;
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физиотерапия, массаж, лечебная физкультура для уменьшения отека и напряжения мышц;
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изменение образа жизни, снижение веса, отказ от вредных привычек, контроль за осанкой и двигательным режимом.
Хирургическое лечение показано при тяжелых формах с компрессией нервных корешков и при неэффективности консервативной терапии. Оно включает в себя микрохирургическое удаление выпавшей части диска, установку искусственного диска или фиксацию позвонков.
Важность физической активности при лечении межпозвонковой грыжи
Нужно ясно понимать, что многое здесь зависит от самого человека. Недуг часто появляется в результате неправильного образа жизни и чрезмерных нагрузок. Даже если устранить последствия хирургическим путем, причина проблемы останется. Поэтому главный способ предотвращения заболевания и борьбы с ним — нормализация биомеханики движения, оптимальное распределение нагрузки в поясничном, шейном и грудном отделах позвоночника.
Лечебная физкультура обеспечивает сокращение мышц, за счет чего межпозвонковые диски полноценно питаются и быстро восстанавливаются. Лучшая профилактика грыжи — физическая активность, укрепление мышечной системы с помощью специальных упражнений, рекомендованных врачом.
Владимир Бондаренко
Эксперт в области физической реабилитации и механики тела, основатель и руководитель центра механотерапии им. Густава Цандера
Чтобы избежать болей и дискомфорта в спине, связанных с межпозвонковой грыжей, важно бережно относиться к своему организму, больше двигаться и своевременно обращаться за медицинской помощью.