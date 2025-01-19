«Метаболизм замедляется»: как нарушения прикуса могут мешать похудению

Это делает прием пищи менее приятным процессом и может привести к формированию неправильных пищевых привычек, например:

торопливое глотание пищи без тщательного пережевывания,

увеличение порций, чтобы компенсировать недостаток насыщения,

выбор калорийных напитков и жидких перекусов вместо полноценной еды.

Неспособность полноценно жевать снижает чувство удовлетворения от приема пищи, что нередко провоцирует переедание или перекусы между основными приемами пищи.

Некоторые виды неправильного прикуса особенно негативно влияют на работу ЖКТ:

Глубокий прикус: Верхние зубы перекрывают нижние больше чем на треть, из-за чего пережевывание пищи становится затрудненным. Это может провоцировать избыточное выделение кислоты в желудке.

Открытый прикус: Передние зубы не смыкаются, что приводит к поверхностному жеванию. В результате пища плохо измельчается, создавая нагрузку на желудок и кишечник.

Перекрестный прикус: Неправильное расположение отдельных зубов вызывает неравномерное распределение нагрузки на челюсти, снижая эффективность пережевывания.

Сужение челюсти: Скученность зубов уменьшает их функциональность, из-за чего пища обрабатывается недостаточно хорошо, что способствует развитию хронических проблем ЖКТ.