«Метаболизм замедляется»: как нарушения прикуса могут мешать похудению
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Многие люди сталкиваются с трудностями при попытке сбросить вес, даже соблюдая диету и занимаясь спортом. Неочевидной причиной таких проблем может быть нарушение прикуса. Заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала сайту «Страсти», как здоровье челюсти и зубов связано с процессами пищеварения и метаболизма.
Как пояснила специалист, правильный прикус обеспечивает эффективное пережевывание пищи, что является первым этапом пищеварительного процесса. При нарушении положения зубов жевательная функция страдает: пища плохо измельчается, что создает дополнительную нагрузку на желудок и кишечник.
«Когда еда поступает в организм недостаточно измельченной — это ухудшает ее переваривание и усвоение питательных веществ. В результате метаболизм замедляется, что может впоследствии способствовать накоплению лишнего веса. Некоторые нарушения прикуса, такие как глубокий или открытый прикус, могут вызывать дискомфорт или даже боль при жевании»
Виктория Радько
Врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Это делает прием пищи менее приятным процессом и может привести к формированию неправильных пищевых привычек, например:
- торопливое глотание пищи без тщательного пережевывания,
- увеличение порций, чтобы компенсировать недостаток насыщения,
- выбор калорийных напитков и жидких перекусов вместо полноценной еды.
Неспособность полноценно жевать снижает чувство удовлетворения от приема пищи, что нередко провоцирует переедание или перекусы между основными приемами пищи.
Некоторые виды неправильного прикуса особенно негативно влияют на работу ЖКТ:
Глубокий прикус: Верхние зубы перекрывают нижние больше чем на треть, из-за чего пережевывание пищи становится затрудненным. Это может провоцировать избыточное выделение кислоты в желудке.
Открытый прикус: Передние зубы не смыкаются, что приводит к поверхностному жеванию. В результате пища плохо измельчается, создавая нагрузку на желудок и кишечник.
Перекрестный прикус: Неправильное расположение отдельных зубов вызывает неравномерное распределение нагрузки на челюсти, снижая эффективность пережевывания.
Сужение челюсти: Скученность зубов уменьшает их функциональность, из-за чего пища обрабатывается недостаточно хорошо, что способствует развитию хронических проблем ЖКТ.
«Современные элайнеры позволяют комфортно исправить прикус и не вносить ограничений в питание, поскольку их можно снимать перед едой. В отличие от брекетов, которые требуют отказа от некоторых продуктов, элайнеры не мешают соблюдать диету для похудения. Кроме того, необходимость снимать элайнеры перед каждым приемом пищи помогает избавиться от привычки кусочничать – часто и бесконтрольно перекусывать в течение дня, что положительно сказывается на контроле калорийности рациона»
Виктория Радько
Врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic