«Меня положили операцию»: Анна Пескова рассказала, как пострадала на съемках

Анна Пескова рассказала, как получила воспаление сосудов головы на съемках. Актриса вспомнила о травмоопасном случае в беседе с сайтом «Страсти».

Анна Пескова на многое идет ради ролей, но такая самоотверженность довела ее однажды до операционного стола. Инцидент произошел на съемочной площадке «Тура с Иванушками». По сценарию, героиня актрисы шла по горной дороге в легкой одежде. В это время Анну поливали холодной водой из пожарных машин. В результате у Песковой воспалились сосуды головы.

«Мы снимали ночью на горной трассе. Был октябрь, и температура ночью опускалась до +3 градусов. По сценарию, моя героиня в легкой одежде идет под дождем, для имитации которого меня поливали ледяной водой из четырех пожарных машин. Уже в Москве, когда пришла к врачу, выяснилось, что у меня сильнейшее воспаление сосудов головы. И меня положили на операцию», — рассказала актриса.

По словам Анны, после операции она старается более бережно относиться к себе. Однако профессия не всегда дает такую возможность. Так, например, на недавних съемках на Камчатке Пескова погружалась в холодное море.

«Сейчас я снимаюсь в новом фильме «Большая волна», часть съемок проходила на Камчатке. Мне приходилось погружаться в холодное море, фильм о серфинге, иначе невозможно», — призналась она.

