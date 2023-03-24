«Меня откачивали несколько часов»: модель Ирина Кобзева о съемках в фильме «Странный дом»
Фото: Пресс-служба
Фильм Максима Максимова «Странный дом» выйдет в прокат в кинотеатрах России и СНГ 6 апреля. Но уже сейчас создатели представили трейлер и постер картины. «Странный дом» – триллер, драма, где всё намного сложнее, чем кажется.
По сюжету фильма Елена (Ирина Кобзева) попала в автокатастрофу с родителями и чудом осталась жива, но отца с матерью в результате трагедии потеряла. После случившегося психическое состояние девушки ухудшилось, однако ее супруг Артур (Владимир Яглыч) счел, что Елена не нуждается в наблюдении у специалистов и забрал ее из клиники в уединенный дом в лесу. Артур был уверен – на свежем воздухе его жена очень быстро придет в себя, однако, ежедневно просыпаясь, Елена стала обнаруживать, что их дом стоит на новом месте.
Ирина Кобзева, дебютировавшая в главной роли, рассказала сайту-изданию «Страсти», что эта роль помогла ей разобраться во многих страхах и абсолютно точно стала большим шагом вперёд в личном развитии.
Самым сложным на съёмочной площадке оказалось не выполнение актёрской задачи, а исполнение, на первый взгляд, несложных трюков. Помню, как в один из съёмочных дней я получила задание упасть в воду в специальный бассейн, оборудованный для съёмок, и медленно пойти ко дну. Казалось бы, простая задача, но у меня начались панические атаки, и, после второй попытки это сделать, я потеряла сознание. Меня откачивали несколько часов.
Ирина Кобзева
Модель, актриса
Ирина Кобзева
Фото: Фото: личный архив
По словам девушки, режиссёр был в полном негодовании, никто не ожидал такого. «Помню ещё одну задачу. Мне нужно было резко встать, быстро пробежать к двери, открыть ее и упасть в пропасть. Мне закрепили страховку. Но это было так безумно страшно, что я даже начала плакать. И хотела сбежать со съёмок. В другой день меня посадили в машину, не пристегнув ремни. Чтобы кадры были более захватывающими и реалистичными, на специальных приспособлениях, где была закреплена машина, стали резко крутить авто вокруг своей оси. Я летала из стороны в сторону по всему салону. Вот там я заработала настоящие ссадины и синяки. Но, что не сделаешь ради красивых живых кадров», - вспоминает актриса.
К слову, Ирина Кобзева никогда не мечтала о съемках в кино и изначально видела себя в модельном бизнесе, где, к слову, смогла добиться больших результатов как в России, так и за ее пределами. Ирина сотрудничала с такими глянцевыми журналами, как Vogue, Marie Claire, L’Officiel, Grazia, Ellemens, также была задействована в рекламных кампаниях таких крупных брендов, как Sagitta, Finn Flare, Снежная Королева, Jacobs, Oriflame, Faberlic, Visa, FIFA, ВТБ, LG и авиакомпании «Аэрофлот», чьим лицом Ирина являлась несколько лет подряд.
Первым актерским опытом Кобзевой стали съемки в клипах таких звезд, как Ани Лорак, Сергей Лазарев и Стас Пьеха. Тогда же Ирина приняла решение получить профессиональное актерское образование – в Высшей школе кино «Арка» и затем, в Щукинском театральном училище.
Сами авторы «Странного дома» отмечают интерес к фильму еще до выхода его в прокат.
«На прошедшем кинорынке в Берлине наш агент, демонстрировавший фильм иностранный партнерам, получил 2 предложения о покупке прав на ремейк на азиатские и германоговорящие страны. Это свидетельство того, что у нас оригинальная и увлекательная история», — рассказал режиссер Максим Максимов.
Постер фильма
Фото: Пресс-служба