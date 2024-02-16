Мать неизлечимо больной дочери рассказала, как встретила любовь и обрела счастье

Марина и Игорь 16 февраля отмечают шесть лет своего брака. Они воспитывают 14-летнюю Злату, которая родилась с тяжелым диагнозом – органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС). Из-за поражения головного мозга она не ходит, не говорит, почти не видит и не слышит. Тяжелое состояние девочки не мешает семье вести полноценную жизнь – они посещают театры, строят планы и даже путешествуют. Они рассказали, как помогают дочери познавать мир и сохраняют гармонию в отношениях.

Марина рассказала, что после рождения ребенка ей пришлось уйти с работы. Она понимала, что это надолго, а то и навсегда. Рядом с женщиной были близкие, они поддерживали ее и помогали финансово.

«Мне никогда не было грустно. Я просто продолжала жить эту жизнь и ценить ее. А потом познакомилась с Игорем», – делится героиня.

Игорь вспомнил историю знакомства с Мариной.

«Шел, увидел и забрал Марину. Шучу. Мы родились в украинском городе Александрии, поэтому давно друг друга знали и были подписаны в соцсетях. Я лайкнул фотографию Марины, завязалась переписка. Тогда я уже жил в Москве. После продолжительного общения в соцсетях я полетел в Украину, где на тот момент жила Марина с дочкой, и забрал их в Россию», – поделился мужчина.

Он рассказал, что увидел Злату, когда ей было восемь лет. Перед встречей мужчина переживал и не знал, как правильно себя вести. Но Марина его всему научила, и они съехались.

«Злата стала моей дочерью. Теперь я не представляю своей жизни без нее. Забочусь о ней, меняю памперсы, кормлю. Сейчас все делаю даже лучше, чем мама», – смеется Игорь.

Пока мама сидит с дочерью, папа зарабатывает деньги. Игорь рассказал, что много лет работает помощником известного адвоката Александра Добровинского, (российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры». Кандидат юридических наук, – прим. «Страсти»).

По словам Игоря, при возможности они отдыхают на море. Злата несколько раз была с семьей в Турции.

«Полет она перенесла лучше, чем мы с Мариной. Сидела, улыбалась. Единственное, на солнце ей долго нельзя быть. А так мы купаемся, отдыхаем, как и все остальные семьи. Дважды ездили на машине в Крым», – говорит мужчина.

Мужчина признается, что ищет вдохновение в жене и дочери.

«Это чувства, в которых забываешься и растворяешься. Многие знакомые цепляют мне медали, мол какой я герой, что связал свою жизнь с девочками. Никакой я не герой. Я просто безумно их люблю», – добавляет Игорь.

Марина говорит, что они заряжают друг друга энергией и вместе справляются с трудностями.

«Бывало, что спрашивала у себя, за что мне даны эти испытания. Но нет никакой обиды ни на Бога, ни на жизнь, которая дана, чтобы ее на полную проживать вместе со Златой. Наша любовь творит чудеса. Вот сейчас на улице дождь. А у нас в квартире Солнце постоянно», – делится она.

Полный монолог семьи с неизлечимо больным ребенком читайте на сайте «Страсти».