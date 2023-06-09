Массаж простаты и уретроскопия: 5 медицинских процедур, которые видятся мужчинам в страшных снах
Врач-уролог Стародубцев назвал 5 самых страшных медицинских процедур для мужчин.
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Среди повседневных дел прохождения медицинских обследований и посещения врача часто откладываются на потом. Как правило, к медицинским процедурам прибегают в случае, когда игнорировать проблемы больше нельзя: необходимо поставить диагноз или провести лечение. Известно, что мужчины чаще женщин избегают таких неприятных манипуляций, поскольку банально боятся самих специалистов или тех результатов, которые они могут получить.
Самый большой камень преткновения для сильного пола - спектр урологических и андрологических заболеваний. Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев составил специально для «Страсти» ТОП- 5 процедур, на которые мужчины идут с неохотой, а порой и просто боятся.
1. Массаж простаты
Процедура проводится с лечебной, профилактической или диагностической целью. Рекомендуется в составе комплексного лечения предстательной железы.
Мужчинам, которым назначена данная процедура, можно дать совет: не сосредотачивайтесь на своих страхах, а подумайте о том, какие положительные бонусы она приносит. Очевидны терапевтические эффекты манипуляции - улучшается микроциркуляция крови в тканях, устраняются застои секрета предстательной железы. Массаж положительно влияет на мышечный тонус, улучшает кровоснабжение, обеспечивает венозную и лимфатическую циркуляцию. Кроме этого, регулярные процедуры - это хорошая профилактика рака предстательной железы.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
2. Мазок из уретры
Один из важнейших элементов урологического обследования, целесообразна при любой проблеме, выполняется даже с профилактической целью. Исследование помогает диагностировать наличие воспалительного процесса; узнать состав флоры, о наличии бактерий, которые запускают гнойные процессы, о присутствии грибков и других микроорганизмов. Также с помощью этого анализа врач может на ранних стадиях определить инфекции, передаваемые половым путем, и назначить лечение, предотвратив риск развития осложнений.
Забор мазка из уретры осуществляется специальным зондом, который вводится в мочеиспускательный канал на определенную глубину. Во время процедуры пациент может испытывать незначительный дискомфорт.
3. Спермограмма
Лабораторное исследование спермы для определения фертильности мужчины. Другими словами, анализ позволяет получить точную оценку оплодотворяющей способности мужчины по нескольким важнейшим параметрам. Заодно можно выявить наличие урологического заболевания. Исследование проводится под микроскопом, квалифицированным врачом-сперматологом.
4. ТРУЗИ
УЗИ предстательной железы при помощи ректального датчика - одно из основных исследований, которые назначают мужчинам старше 45 лет. Задача – оценить ее состояние: симметричность, структуру, размеры, а также исследовать близлежащие органы – мочевой пузырь, вены малого таза и прочее. Трансректальное исследование относится к одному из самых информативных методов, и позволяет с высокой точностью подтвердить или опровергнуть такие диагнозы или предположения, как онкология, аденома простаты и т.д. Проводить процедуру нужно ежегодно.
Принцип этого ультразвукового исследования ничем не отличается от обычного УЗИ. Его проводят в современных клиниках, в комфортных условиях и с деликатным отношением. В прямую кишку вводится датчик, который испускает ультразвуковые волны.
«Полученные сигналы преобразуют в данные, которые выводятся на экран аппарата в реальном времени. Если обнаружены участки, вызывающие подозрения, проводится биопсия. Для этого в предстательную железу вводится игла и берутся микроскопические образцы для анализа. Процедура занимает от 20 до 30 минут», - отметил эксперт.
5. Уретроскопия
Высокоинформативный метод визуальной диагностики. С помощью уретроскопа проводится осмотр и исследование мочеиспускательного канала. Прибор позволяет изучить состояние уретры и мочеточников, используется для различных динамических исследований, позволяющих оценить состояние нижних мочевых путей. Уретроскопия дает возможность проводить и лечебные процедуры. Например, извлечение мочевых камней, застрявших в уретре; удаление опухолей и инородных тел; биопсия ткани уретры; иссечение структур мочеиспускательного канала.
Больно ли это? Этот вопрос беспокоит практически каждого мужчину. Уретроскопия проходит под местной анестезией и не требует специальной подготовки от пациента. Болезненных ощущений нет - уретроскоп смазывают стерильным вазелином и аккуратными движениями вводят в мочеиспускательный канал. В случае страха перед манипуляцией или высокой чувствительности, исследование проводится под общим наркозом. В большинстве случаев пациент может вернуться к привычному образу жизни сразу после окончания процедуры.
Никита Стародубцев
Врач-уролог клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Все эти анализы и обследования не отнести к приятным, однако их важность сложно переоценить. Своевременная проверка состояния здоровья и вовремя принятые меры позволят продлить полноценную жизнь и наслаждаться ее приятными моментами.