Массаж простаты и уретроскопия: 5 медицинских процедур, которые видятся мужчинам в страшных снах

2. Мазок из уретры

Один из важнейших элементов урологического обследования, целесообразна при любой проблеме, выполняется даже с профилактической целью. Исследование помогает диагностировать наличие воспалительного процесса; узнать состав флоры, о наличии бактерий, которые запускают гнойные процессы, о присутствии грибков и других микроорганизмов. Также с помощью этого анализа врач может на ранних стадиях определить инфекции, передаваемые половым путем, и назначить лечение, предотвратив риск развития осложнений.

Забор мазка из уретры осуществляется специальным зондом, который вводится в мочеиспускательный канал на определенную глубину. Во время процедуры пациент может испытывать незначительный дискомфорт.

3. Спермограмма

Лабораторное исследование спермы для определения фертильности мужчины. Другими словами, анализ позволяет получить точную оценку оплодотворяющей способности мужчины по нескольким важнейшим параметрам. Заодно можно выявить наличие урологического заболевания. Исследование проводится под микроскопом, квалифицированным врачом-сперматологом.

4. ТРУЗИ

УЗИ предстательной железы при помощи ректального датчика - одно из основных исследований, которые назначают мужчинам старше 45 лет. Задача – оценить ее состояние: симметричность, структуру, размеры, а также исследовать близлежащие органы – мочевой пузырь, вены малого таза и прочее. Трансректальное исследование относится к одному из самых информативных методов, и позволяет с высокой точностью подтвердить или опровергнуть такие диагнозы или предположения, как онкология, аденома простаты и т.д. Проводить процедуру нужно ежегодно.

Принцип этого ультразвукового исследования ничем не отличается от обычного УЗИ. Его проводят в современных клиниках, в комфортных условиях и с деликатным отношением. В прямую кишку вводится датчик, который испускает ультразвуковые волны.

«Полученные сигналы преобразуют в данные, которые выводятся на экран аппарата в реальном времени. Если обнаружены участки, вызывающие подозрения, проводится биопсия. Для этого в предстательную железу вводится игла и берутся микроскопические образцы для анализа. Процедура занимает от 20 до 30 минут», - отметил эксперт.

5. Уретроскопия

Высокоинформативный метод визуальной диагностики. С помощью уретроскопа проводится осмотр и исследование мочеиспускательного канала. Прибор позволяет изучить состояние уретры и мочеточников, используется для различных динамических исследований, позволяющих оценить состояние нижних мочевых путей. Уретроскопия дает возможность проводить и лечебные процедуры. Например, извлечение мочевых камней, застрявших в уретре; удаление опухолей и инородных тел; биопсия ткани уретры; иссечение структур мочеиспускательного канала.