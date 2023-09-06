Марина Петренко, Александр Балуев, Глеб Матвейчук и другие звезды на премьере фильма «Отель» в Москве

В московском кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера фильма «Отель», который стал дебютом Александра Балуева в роли режиссера. Мероприятие посетили многие представители отечественного шоу-бизнеса, а также кинематографа, среди них Полина Аскери, Евгений Бороденко, Ирина Йовович, Александр Самойленко, Ольга Ефремова, DJ Грув, Ольга Арнтгольц, Владислав Ветров, Джаник Файзиев, Никас Сафронов, Ирина Чайковская, Виталий Абдулов и многие другие. Портал «Страсти» тоже побывал на вечере. Рассказываем самое интересное.

Новая кинолента «Отель» раскрывает историю молодоженов, которые отправляются в свадебное путешествие. Они хотят провести время наедине друг с другом и природой, однако уже по пути в отель теряются. Из-за безвыходной ситуации им приходится остановиться в заброшенной гостинице, хозяин которой предлагает паре бесплатно переночевать в одном из номеров. Однако супругов ожидает непростая ночь, наполненная острыми воспоминаниями и неудобными секретами.

«У нас получилось очень красивое кино для любителей картинки. Этот фильм является тройным дебютом. Булуева как режиссера, меня как продюсера и Матвейчука как актера», - поделилась Марина Петренко.