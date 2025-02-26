Люди с каким цветом глаз чаще болеют раком: отвечает офтальмолог

Глаза — зеркало души, гласит известная поговорка. Правда, по ним можно не только составить мнение о характере человека, но и узнать о его здоровье. Об этом сайту «Страсти» рассказала офтальмолог клиники «Синай» Райхант Хашегульгова.

У жителей африканских стран темная кожа, волосы и радужка глаза. Ученые установили, что благодаря высокому содержанию меланина организм борется с воздействием ультрафиолета — это особо актуально для южных регионов. Например, темная радужка поглощает УФ-излучение. Как итог, снижается риск развития катаракты, возрастной макулодистрофии сетчатки, пояснила врач.

Но в то же время, по словам офтальмолога, обладатели карих глаз имеют предрасположенность к заболеваниям крови и обмена веществ.