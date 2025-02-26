Люди с каким цветом глаз чаще болеют раком: отвечает офтальмолог
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Глаза — зеркало души, гласит известная поговорка. Правда, по ним можно не только составить мнение о характере человека, но и узнать о его здоровье. Об этом сайту «Страсти» рассказала офтальмолог клиники «Синай» Райхант Хашегульгова.
У жителей африканских стран темная кожа, волосы и радужка глаза. Ученые установили, что благодаря высокому содержанию меланина организм борется с воздействием ультрафиолета — это особо актуально для южных регионов. Например, темная радужка поглощает УФ-излучение. Как итог, снижается риск развития катаракты, возрастной макулодистрофии сетчатки, пояснила врач.
Но в то же время, по словам офтальмолога, обладатели карих глаз имеют предрасположенность к заболеваниям крови и обмена веществ.
«Люди со светлыми глазами и кожей имеют более высокую вероятность развития некоторых видов рака кожи, рака глаза, например меланомы радужной оболочки глаза. Также обладатели голубых или зеленых глаз светочувствительны из-за низкого уровня меланина, которого недостаточно для защиты от света и солнечных бликов»
Райхант Хашегульгова
Врач-офтальмолог
Врач отметила, что также прослеживается взаимосвязь цвета глаз и психофизического состояния человека. Во время научного эксперимента обследовали около 200 студентов, которых распределили на две группы: до 20 и старше 20 лет. Они проходили тесты, выполняли логические задания для определения особенности психологического развития, уровня мышления, памяти и внимания, говорит Райхант Хашегульгова.
У добровольцев замеряли антропометрические характеристики: пульс, давление, функции внешнего дыхания в покое и при физической нагрузке. В ходе исследования установили, что людей с карими глазами чаще развивается близорукость, хотя в молодости они имеют хорошее зрение.
«К тому же студенты с карими глазами показали более высокие результаты в физической нагрузке и в мыслительных тестах. Одним словом, во всех тестах и испытаниях среди людей с высокими результатами преобладали участники с карими глазами»
Райхант Хашегульгова
Врач-офтальмолог