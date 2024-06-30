Любителей картофеля предупредили об опасности развития атеросклероза

Человечество знакомо с картофелем с глубокой древности. Попал в Европу этот корнеплод благодаря мореплавателям и был доступен только богатым людям из-за его дороговизны и экзотичности. Картофель стал одним из самых любимых блюд у россиян, он есть практически в каждой кухне. Может ли этот корнеплод занять достойное место в нашем рационе? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко.

Картофель — это однолетнее травянистое растение, относящееся к семейству пасленовых. Съедобная часть картофеля представлена клубнями, которые являются запасными питательными органами растения.

Этот корнеплод содержит около 70-80% воды и 20-30% сухих веществ. Сухие вещества включают в себя углеводы (преимущественно крахмал), белки, клетчатку, витамины, минеральные вещества (калий, магний, железо), органические кислоты и другие соединения. Картофель также содержит антиоксиданты, такие как каротиноиды и флавоноиды, которые способствуют защите клеток организма от повреждений.

Картофель – это основной источник углеводов в рационе человека, но неправильное обращение с этим ингредиентом может таить опасность.

Углеводы в картофеле представлены преимущественно крахмалом, который расщепляется с помощью ферментов и поступает в кровь в виде глюкозы.