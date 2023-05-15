Ловец самых жестоких преступников в РФ рассказал, за каким советом к нему обратилась Донателла Версаче

Итальянский модельер Донателла Версаче обратилась за помощью к детективу из России Дмитрию Миронову. Ловец самых жестоких преступников рассказал порталу «Страсти», в чем заключалась ее просьба.

«Мы встретились на ранчо. Она выбирала себе управляющего, и меня рекомендовали как профайлинга, специалиста из России. И я помогал в профотборе управляющего: на что нужно обратить внимание», - поделился Миронов.

На уточняющий вопрос, на что стоит смотреть, он заявил: «Вот этого я вам уже не скажу, это будет нашей тайной».

Также Дмитрий Миронов рассказал, что открыл собственную киностудию. Желание стать режиссером появилось после встречи с американским актером Брэдом Питтом.

«Несколько лет назад, в Америке, я встретился на мероприятии с Брэдом Питтом. Нас познакомили, меня представили как детектива из Москвы по серийным убийствам. И я выразил свою искреннюю благодарность за роль в фильме «Семь», - поделился специалист.

Миронов поблагодарил актера, рассказал о прекращении работы в уголовном розыске и сообщил, что к нему часто обращаются из кинематографа: почитать сценарий, сделать правки или дать комментарий.

«И он мне сказал: «Дмитрий, с таким бэкграундом вам самому нужно идти в кинематограф и снимать уже свой фильм», - признался бывший следователь.

С этого момента он решил снимать кино. На вопрос, о чем будут фильмы, Миронов сообщил: «Про свои дела, об убийцах, маньяках. Хочу снять, конечно, и о Маше (Мария Петрова, известная как «зюзинская маньячка» - прим. «Страсти»). Это будут глубокие работы, так как я знаю все изнутри».

По словам Миронова, актрису, которая сыграет Марию Петрову, выберет она сама.

«Я бы хотел, чтобы сама Маша выбрала. И для актрисы проверка, кто не испугается с ней увидеться и поговорить», - поделился планами Миронов.

Подробнее о его работе по поимке опасных преступников и маньяков читайте в нашем материале.