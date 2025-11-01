Лор предупредила об опасных последствиях затянувшегося воспаления уха
© Freepik
Боль в ухе — это не просто «простуда», которая сама пройдёт. Если воспаление не лечить вовремя, можно столкнуться с серьёзными последствиями, вплоть до снижения слуха. О том, почему нельзя игнорировать этот симптом, рассказала сайту «Страсти» врач-оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.
Если боль в ухе не проходит несколько дней, значит, воспаление распространяется глубже — к среднему уху, объясняет отоларинголог. Там скапливается жидкость, нарушается работа слуховой трубы, и постепенно может снижаться слух. Особенно важно не откладывать визит к врачу, когда речь идёт о детях.
«У ребёнка слуховая труба шире и короче, чем у взрослого, поэтому инфекция быстро поднимается из носоглотки в ухо. Часто всё начинается с банального насморка, который тянется неделями».
Людмила Джапаридзе
Врач-отоларинголог
Недолеченное воспаление может перейти в хроническую форму. Тогда появляются постоянная заложенность, шум в ушах, повторяющиеся боли. В тяжёлых случаях инфекция поражает костные структуры или даже может распространиться внутрь черепа.
Если ребёнок тянет ухо, жалуется на боль, стал раздражительным или из уха появились выделения, нужно срочно обратиться к специалисту. Современные методы диагностики позволяют выявить отит на ранней стадии и вылечить без осложнений.
«Главное — не терпеть и не капать что попало по совету из интернета. Ухо — деликатный орган. Оно не прощает экспериментов».
Людмила Джапаридзе
Врач-отоларинголог