Лор предупредила об опасных последствиях затянувшегося воспаления уха

Боль в ухе — это не просто «простуда», которая сама пройдёт. Если воспаление не лечить вовремя, можно столкнуться с серьёзными последствиями, вплоть до снижения слуха. О том, почему нельзя игнорировать этот симптом, рассказала сайту «Страсти» врач-оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.

Если боль в ухе не проходит несколько дней, значит, воспаление распространяется глубже — к среднему уху, объясняет отоларинголог. Там скапливается жидкость, нарушается работа слуховой трубы, и постепенно может снижаться слух. Особенно важно не откладывать визит к врачу, когда речь идёт о детях.