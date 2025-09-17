Лор объяснила, почему у мужчин сохраняется детский голос

В Москве врачи прооперировали мужчину с детским голосом, который мешал строить ему карьеру. Медики диагностировали мутационный фальцет. О том, почему возникает такое явление, рассказала сайту «Страсти» врач-отоларинголог «ИНВИТРО Северо-Запад» Ксения Марченко.

Как пояснила врач, у мужчин, как правило, более низкий голос, чем у мальчиков, из-за различий в анатомии голоса. В период полового созревания у юношей значительно увеличивается гортань, а их голосовые связки удлиняются и утолщаются, что приводит к более глубокому звучанию, говорит специалист. Если мужской голос остается высоким или «ломается» раньше времени, это может быть связано со следующими факторами:

Генетическими или приобретенными повреждениями голосовой системы. Допустим, крепление голосовых связок может быть нарушено в результате операции по удалению опухоли щитовидной железы. Очень высокими голосовыми и горловыми нагрузками, обусловленными, к примеру, занятиями вокалом или игрой на музыкальном инструменте. Инфекционными и воспалительными заболеваниями (ларингитом, фарингитом, скарлатиной), поражающими ткани горла и голосовых связок. Нервными расстройствами, которые приводят к рассинхронизации систем дыхания и голоса (фонации) и перенапряжению горла. Это случается, в частности, при астеническом синдроме, то есть высоком истощении нервной системы. Гормональными нарушениями (сбоями в работе гипофиза, надпочечников), вызывающими преждевременное половое созревание Нейросенсорными проблемами (к примеру, сниженным слухом), при которых речедвигательные и слуховые системы мозга работают неисправно, и молодой человек не может перестроить голос на оптимальную глубину.

«Чтобы исправить проблему, для начала нужно установить ее точную причину. Для этого должны объединиться ЛОР-врач, фониатр и логопед. Для диагностики будут применяться аппаратные методы оценки качества, подвижности и биомеханики голосовых тканей, акустический анализ голоса и логопедические тесты», — поделилась отоларинголог.

Затем, в зависимости от причины дисфонии, пациенту будет предложено решение: операция по устранению физического нарушения в голосовой системе, психо-логопедическая коррекция, дыхательные упражнения по расслаблению и «сонастройке» дыхания и голоса.