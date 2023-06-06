«Лисьи глазки»: пластический хирург предостерегла тех, кто хочет выглядеть как Белла Хадид

Эталоном так называемых «лисьих глазок» стала американская супермодель Белла Хадид. Многие девушки решились на операцию, чтобы стать похожими на известную модель. Но не все остались довольны результатом. Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти», почему так произошло.

Эксперт в первую очередь обращает внимание, что «лисьи глазки» – это веяние моды, которое может закончиться в любой момент, а девушке с этим нужно будет жить дальше. Также каждый человек индивидуален, и то, что подходит одним, на других будет выглядеть противоестественно.

«И, конечно, всегда нужно помнить, что переделывать результат пластической операции сложнее, чем работать с исходником, так как ткани уже изменены», – подчеркнула хирург.

Но если очень хочется преображения, то существуют разные виды блефаропластики − одной из самых популярных эстетических операций.

«Показанием к пластике верхних век будет являться избыток кожи и грыжевых пакетов. После операции пропадает угрюмое и хмурое выражение, взгляд будто становится распахнутым», – утверждает Гауэр.

Она добавила, что классическая или трансконъюнктивальная блефаропластика подойдет тем, у кого мешки под глазами создают эффект усталого, изможденного лица. По словам пластического хирурга, при наличии слабой мышцы, избытка кожи и грыж на нижних веках проводится нижняя классическая блефаропластика.

«Трансконъюнктивальная блефаропластика показана при избытке грыжевых пакетов на нижних веках, но если при этом кожа и мышца в норме. Также эту операцию называют бесшовной, так как разрез выполняется на конъюнктиве, и швы потом не накладываются», – отметила Гауэр.

Кроме этого, специалист рассказал, что жиросохраняющая блефаропластика подходит для пациентов, у которых при переизбытке грыж в одной области периорбитальной зоны имеется их нехватка в другой. В таком случае жировые мешочки не удаляют, а перераспределяют, что позволяет выровнять контур века.

«Если же вся периорбитальная область требует коррекции, то хирург проводит круговую блефаропластику. Также вместе с пластикой век можно выполнить липофилинг, чтобы выровнять западения и углубленную носослезную борозду», – сказала хирург.

Она добавила, что врач во время консультации подскажет, какой именно вид блефаропластики подойдет пациенту.