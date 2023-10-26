Лишившийся обеих рук россиянин рассказал об экстремальных хобби и работе DJ

Жизнь россиянина Сергея Бачу кардинально изменилась еще в детстве, когда одним днем он очнулся в больнице и осознал, что стал инвалидом. После того, как он залез на высоковольтный столб, врачи приняли решение об ампутации обеих верхних конечностей. Мнение пациента не спрашивали, потому что, как отметил Сергей, о таком не принято сообщать.

18 лет после операции Бачу жил без протезов и тем не менее ему удавалось выполнять практически все бытовые задачи и работать. Однако адаптация к новым жизненным обстоятельствам заняла довольно много времени. Даже сейчас Сергей не уверен, что до конца привык.

«18 лет после потери конечностей я был без протезов. Это была не моя позиция, просто других вариантов не было. Я жил в деревне в Молдавии, это был 1999 год... Полагаю, что там и сейчас ничем не обеспечивают, - поделился Сергей в беседе с порталом «Страсти». — Когда же все-таки появились протезы, ими надо было учиться управлять. Нужно перекладывать как можно больше бытовых задач на них. Я и сейчас чему-то учусь. Конечно они не заменят весь функционал рук, но они точно помогают во многих важных кейсах. Резюмируя: «Протезы — классный инструмент, но навык владения ими нужно развивать».

Жизнь свела Сергея с компанией «Моторика», в которой он стал работать пилотом-испытателем киберпротезов. Благодаря технологиям он смог освоить большое количество различных хобби. В том числе экстремальных. Например, он профессионально управляет пультом DJ и катается на сноуборде.

«В последний год я чуть больше занимаюсь экстрим-вокалом, у меня есть свои песни даже записанные на студии. В среднем раз в год изучаем искусственные пещеры — это направление называется спелестология. Хотелось бы чаще этому уделять время. В этом году открыл для себя альпинизм, очень опасное и нелегкое занятие. Роупджампингом тоже с некоторой периодичностью занимаюсь. Еще в моей жизни присутствует лонгбординг и скейтбординг», - рассказал Сергей.