Липосакция коленей: пластический хирург раскрыл все секреты нового тренда

Пластическая хирургия коленей

На данный момент это растущая тенденция в косметических процедурах. С ее помощью можно улучшить форму, контур области, избавиться от жировых ловушек над коленями и сделать их более привлекательными.

Существует несколько видов эстетической пластической хирургии для коленей, включая лазерную подтяжку кожи, дермальные наполнители, липосакцию, липофилинг. Каждая процедура имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно обсудить с врачом, какая из них подходит именно вам.

Что такое липосакция коленей?

Пересадка, перераспределение жирового трансплантата может стать отличным способом добиться более рельефного, скульптурного вида ног. Однако важно понимать суть процедуры и потенциальные риски, прежде чем прибегать к этому виду косметической хирургии.

Чтобы помочь в этом, мы попросили Отари Гогиберидзе дать советы по этой процедуре. Всего эксперт перечислил 4 шага к красивым коленям:

1. Важно найти опытного пластического хирурга , который специализируется на процедурах липосакции. Спросите о его подготовке, опыте проведения липосакции именно на коленях. Хороший пластический хирург сможет объяснить риски и преимущества, связанные с этой процедурой. А также предоставить вам реалистичные ожидания относительно результатов.

2. Убедитесь, что вы являетесь хорошим кандидатом . Есть определенные критерии: идеальная масса тела (или близкая к ней); хорошая эластичность кожи, чтобы она могла восстановиться после операции без провисания и морщин. Врач примет во внимание и другие факторы, такие как возраст, состояние здоровья и кожи, образ жизни и т. д.

3. Прежде чем приступить к любой косметической операции, подготовьтесь морально и физически : ешьте здоровую пищу с высоким содержанием белка; пейте много воды, чтобы оставаться в тонусе на протяжении всего процесса.

При необходимости сбросьте вес и начните делать регулярные упражнения, направленные на мышцы вокруг колена. Они помогут привести его в тонус, придать ему более привлекательную форму.