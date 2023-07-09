Липосакция коленей: пластический хирург раскрыл все секреты нового тренда
Пластический хирург Гогиберидзе объяснил, почему липосакция коленей стала новым трендом.
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Коко Шанель считала колени наименее привлекательной частью женского тела, и многие с этим согласны. Это один из главных факторов внешней красоты, поэтому даже самые длинные, стройные ноги теряют свое изящество, если колени некрасивые. Однако пластическая хирургия может это исправить. Более того, данный тренд становится все популярнее. Портал «Страсти» поговорил с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе и выяснил, почему так много женщин решаются лечь под нож из-за коленей.
С возрастом в области над коленями возникают жировые отложения, кожа провисает и выглядит дряблой. К сожалению, скорректировать внешний вид коленей с помощью диеты или массажа нелегко. Для получения заметных результатов могут потребоваться годы упорного труда. Не все готовы прилагать такие усилия. Поэтому многие прибегают к пластической хирургии, чтобы исправить имеющиеся недостатки в области коленей и добиться более привлекательной формы ног.
Отари Гогиберидзе
Пластический хирург и основатель клиники «Время красоты»
Пластическая хирургия коленей
На данный момент это растущая тенденция в косметических процедурах. С ее помощью можно улучшить форму, контур области, избавиться от жировых ловушек над коленями и сделать их более привлекательными.
Существует несколько видов эстетической пластической хирургии для коленей, включая лазерную подтяжку кожи, дермальные наполнители, липосакцию, липофилинг. Каждая процедура имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно обсудить с врачом, какая из них подходит именно вам.
Что такое липосакция коленей?
Пересадка, перераспределение жирового трансплантата может стать отличным способом добиться более рельефного, скульптурного вида ног. Однако важно понимать суть процедуры и потенциальные риски, прежде чем прибегать к этому виду косметической хирургии.
Чтобы помочь в этом, мы попросили Отари Гогиберидзе дать советы по этой процедуре. Всего эксперт перечислил 4 шага к красивым коленям:
1. Важно найти опытного пластического хирурга, который специализируется на процедурах липосакции. Спросите о его подготовке, опыте проведения липосакции именно на коленях. Хороший пластический хирург сможет объяснить риски и преимущества, связанные с этой процедурой. А также предоставить вам реалистичные ожидания относительно результатов.
2. Убедитесь, что вы являетесь хорошим кандидатом. Есть определенные критерии: идеальная масса тела (или близкая к ней); хорошая эластичность кожи, чтобы она могла восстановиться после операции без провисания и морщин. Врач примет во внимание и другие факторы, такие как возраст, состояние здоровья и кожи, образ жизни и т. д.
3. Прежде чем приступить к любой косметической операции, подготовьтесь морально и физически: ешьте здоровую пищу с высоким содержанием белка; пейте много воды, чтобы оставаться в тонусе на протяжении всего процесса.
При необходимости сбросьте вес и начните делать регулярные упражнения, направленные на мышцы вокруг колена. Они помогут привести его в тонус, придать ему более привлекательную форму.
4. Тщательно соблюдайте все послеоперационные инструкции, данные врачом: носите компрессионную одежду в период восстановления, избегайте напряженной деятельности до полного заживления.