Ликвидация навязчивой свекрови или что делать, если мама мужа постоянно лезет в отношения

Вряд ли найдется хоть один человек, который не слышал историй про мешающую строить отношения свекровь, когда мама мужа не готова отпустить сына в свободное плаванье и постоянно нарушает границы супругов. Так, почему так происходит, и что с этим делать? Клинический психолог, гештальт-терапевт и супервизор Евгения Пименова рассказала порталу «Страсти», как можно справиться с этой проблемой.

По словам эксперта, в отношениях, в которых в принципе поднимается вопрос чрезмерного участия свекрови, чаще всего мужчина со своей мамой так и не сепарировались эмоционально. То есть родитель не готова отпустить сына. В таких случаях часто присутствуют гиперопека и чрезмерный контроль, а жена воспринимается, как соперница. Такие матери просто не могут пережить потерю своей значимости для ребенка, свою важность. И это удовлетворяется через непрошеные советы, вмешательство в личную жизнь, нетактичные вопросы, якобы заданные из заботы, требованиями постоянного внимания к себе. Не проживая свою жизнь, они погружаются в жизнь новоиспеченной пары.

Проблема также в том, что подобная зависимость может быть и обоюдной. То есть муж допускает, чтобы мама вмешивалась в его семью. Обычно это крайне плохо влияет на отношениях, и так же подобная инфантильность мужчины проявляется в других сферах жизни. Супруга, конечно, может начать конкурировать с мамой и занять ее место, но в таком случае модель поведения «ребенок - взрослый» все равно остается неизменной.

Что же делать в такой ситуации?

1. Поговорите с супругом. Ситуацию можно изменить только в том случае, если оба настроены на это. Задача заключается в том, чтобы рассказать партнеру о своих опасениях, чувствах и недовольстве. Важно в этом месте не уйти в деструктивную критику и оскорбления. Да, свекровь может быть не самым приятным человеком, вы можете ее не любить, но, если вы уважаете своего мужа, попробуйте проявить уважение и к его маме. Не нужно ставить человека в ситуацию выбора без выбора, где либо вы, либо мама. Это не решит проблему.

2. Установите границы. Вместе определите некоторые правила: какие темы вы обсуждайте с мамой мужа, а какие темы могут обсуждаться только между вами; что не может делать мама (например, приходить к вам в дом без предупреждения). Чем подробнее вы обсудите вопросы допустимых и недопустимых вещей, тем легче будет вам отстаивать свою территорию. Будьте непреклонны, но при этом сохраняйте спокойствие и будьте вежливы.

3. Подготовьте шаблонные ответы для общения со свекровью. Заранее придуманные фразы не дадут застать вас врасплох, и вы всегда будете готовы к нападкам. «Да, прекрасно, что вы готовите каждый день свежую еду дома. Но нам удобнее, и мы приняли решение заказывать уже готовую».