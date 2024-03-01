Личный баланс мамы: как не забывать про себя во время декретного отпуска

Появление на свет малыша — событие, которое не только приносит много счастья, но и переворачивает жизнь с ног на голову. И в этом новом темпе маме очень просто запутаться, потеряться и совершенно забыть про себя. Как помочь себе в такой ситуации, сайту «Страсти» рассказала женский трансформационный коуч Ксения Самарина.

Как пояснила эксперт, у каждого человека есть множество ролей: мы ведем себя одним образом, когда находимся в роли подруги, другим — когда в роли сотрудницы. И роль матери — тоже одна из множества ипостасей, в которых может находится женщина.

С появлением нового члена семьи основная доля обязанностей обычно ложится именно на плечи мамы. Малышу нужно уделять много времени и внимания, поэтому многие женщины стараются ни на минуту не отходить от ребенка. Это приводит к тому, что остальные роли отходят на дальний план.