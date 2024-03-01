Личный баланс мамы: как не забывать про себя во время декретного отпуска
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Появление на свет малыша — событие, которое не только приносит много счастья, но и переворачивает жизнь с ног на голову. И в этом новом темпе маме очень просто запутаться, потеряться и совершенно забыть про себя. Как помочь себе в такой ситуации, сайту «Страсти» рассказала женский трансформационный коуч Ксения Самарина.
Как пояснила эксперт, у каждого человека есть множество ролей: мы ведем себя одним образом, когда находимся в роли подруги, другим — когда в роли сотрудницы. И роль матери — тоже одна из множества ипостасей, в которых может находится женщина.
С появлением нового члена семьи основная доля обязанностей обычно ложится именно на плечи мамы. Малышу нужно уделять много времени и внимания, поэтому многие женщины стараются ни на минуту не отходить от ребенка. Это приводит к тому, что остальные роли отходят на дальний план.
«Таким образом нарушается психологический баланс. Практически невозможно быть счастливой, замкнувшись в одной единственной роли. Появляется ощущение усталости, а с ребенком становится все сложнее и сложнее проводить время».
Ксения Самарина
женский трансформационный коуч, сертифицированный международной федерацией коучинга (ICF)
Когда мы чувствуем, что замыкаемся в одной роли, то зачастую пытаемся восстановить баланс совершенно неверным методом. Мы забываем, что баланс — это не статичная конструкция и восстанавливаем его с помощью введения для себя свода новых правил, повторяющихся изо дня в день. Так, некоторые мамы начинают жить по графику, заниматься спортом каждое утро, хоть ранее этого никогда не делали. А внедрить в изменившуюся жизнь новые действия гораздо сложнее, чем в беззаботные времена.
Другая проблема заключается в том, что зачастую мы не можем сформулировать, чего нам не хватает. Выйти из роли матери кажется чем-то плохим и небезопасным. И совершенно нормально так думать. Подобные чувства возникают в моменты, когда не сформирован навык поиска равновесия. Скорее всего, в детстве вас не учили бережно относится к своим потребностям, и сегодня вам точно также тяжело понять, чего именно не хватает для счастья.
Жизненный баланс — это сложное состояние, войти в которое можно только если постоянно быть в контакте с собой.
Уделите внимание тому, какие именно свои стороны вы хотите привести к равновесию. Какие именно роли ушли на третий план с появлением малыша. Постарайтесь выписать, какие важные для вас занятия отошли на второй план с рождением ребенка.
Каждое из таких дел — это потребность одной из ролей. Например, для роли подруги может быть важно начать выбираться в кафе в приятной компании. Подумайте, какие из потребностей самые острые?
Постарайтесь заранее продумать, как именно поменяется ваша жизнь тогда, когда вы начнете уделять время себе. Примерьте на себя варианты развития событий, визуализируйте. Тогда, когда все начнет меняться, вам будет легче это проживать.
Перекосы и откаты, переживания и страхи — это совершенно нормально. Поэтому, если в один момент вы вновь обнаружите, что замкнулись на ребенке, не переживайте. Это не означает, что все пропало и что баланс вы больше никогда не найдете. Вернитесь к первым вопросам и подумайте над тем, каким потребностям вам важно уделить внимание теперь.
Когда вы научитесь лучше понимать свои потребности и сохранять равновесие между несколькими ролями, жизнь станет проще и счастливее. Более того, это поможет с новой стороны раскрыть вас как мать, а забота о ребенке станет вдвойне приятнее.