«Лет на 30 его точно хватит»: чем Марк Эйдельштейн покорил зарубежную публику

Марк Эйдельштейн приобрел мировую известность благодаря фильму «Анора», ставшему триумфатором «Оскара». На сегодняшний день 23-летний Марк имеет все, о чем мечтает взрослый, состоявшийся актер. Он появляется на обложках зарубежных журналов и получает приглашения в топовые проекты. В беседе с сайтом «Страсти» кинокритик Александр Голубчиков заявил, что популярность Марка — не временное явление. По мнению эксперта, зритель будет наблюдать за развитием артиста еще 30 лет.

«Марк хорошо себя зарекомендовал, его любят девочки, что важно в наше время. Он — фактурный актер, который удовлетворяет запросы молодой аудитории. Именно поэтому Марка взяли в оборот международные бренды, использующие его в рекламе. Еще, напомню, что актера приглашали во второй сезон «Мистера и миссис Смит», но там что-то не срослось. Сейчас у Марка прекрасные перспективы: он будет играть Перельмана, у него трилогия «Буратино»», — высказался Голубчиков.

Александр отметил, что Марк является разноплановым актером. Он снимался в блокбастере «Сто лет тому вперед», а также в сериальных проектах «Жар» и «Фарма».

«Марк не погаснет, это не про него! Марк показывает себя многогранно. Лет на 30 его точно хватит. Станет новым Данилой Козловским или Сашей Петровым», — резюмировал кинокритик.