Леопард, платформа и стразы: 5 образов Анастасии Волочковой, которые точно не стоит копировать

Дизайнер все же нашла единственный удачный наряд, который украшает Анастасию. Это строгий малиновый костюм, который блондинке к лицу. Эксперт понимает, что Волочкова никак не связана с миром моды, поэтому советует ей обратиться за помощью к стилистам, ведь у нее действительно хорошие данные.