Леопард, платформа и стразы: 5 образов Анастасии Волочковой, которые точно не стоит копировать

Леопард, платформа и стразы: 5 образов Анастасии Волочковой, которые точно не стоит копировать
Стилист Рабиа Халилли рассказала, почему Анастасия Волочкова выбирает вульгарные наряды.
Фото: Александр Кузнецов/ Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова хвастается стройной фигурой, длинными ногами и пышным бюстом, но появляется на светских мероприятиях в неудачных нарядах. Дизайнер Рабиа Халилли рассказала, как помочь скандальной блондинке стать иконой стиля.
Стилист уверена, что знаменитость специально выбирает образы, которые шокируют публику. Она любит выделяться из толпы.
Анастасия достаточно высокая барышня и длина мини на ней смотрится экстремально короткой и невероятно вульгарной. Я молчу про возраст звезды. Ее наряды комичны, даже с учетом того, что сейчас возрастные границы в моде стерты. Чувство вкуса еще никто не отменял.
Рабиа Халилли
Стилист, дизайнер свадебных платьев
По мнению эксперта, балерина не является поклонницей брендов. В ее гардеробе сложно найти вещь из люксового сегмента.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Ей стоило бы быть немного скромнее. Анималистические принты явно пахнут эпатажем, а это здесь явно неуместно. Да и принты бывают разные, ее платье явно не выглядит «на миллион». Очень бросается в глаза отсутствие единого стиля и вкуса в целом.
Рабиа Халилли
Стилист, дизайнер свадебных платьев
Дизайнер все же нашла единственный удачный наряд, который украшает Анастасию. Это строгий малиновый костюм, который блондинке к лицу. Эксперт понимает, что Волочкова никак не связана с миром моды, поэтому советует ей обратиться за помощью к стилистам, ведь у нее действительно хорошие данные.