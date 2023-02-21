Леонид Агутин впервые выступит на музыкальном фестивале «Дикая Мята»

Крупнейший, независимый музыкальный фестиваль «Дикая Мята» в этом году пройдет 16-18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Рок, инди, альтернатива, фолк и электроника – представители самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.

По словам генерального продюсера фестиваля Андрея Клюкина, в этом году «акцент будет именно на тех, кто не так давно пополнил наши плейлисты» .