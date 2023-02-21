Леонид Агутин впервые выступит на музыкальном фестивале «Дикая Мята»
Фото: Предоставлено пресс-службой Дикой Мяты
Российский музыкант, поэт, певец и одна из самых заметных фигур российского шоу-бизнеса - Леонид Агутин впервые выступит на музыкальном фестивале «Дикая Мята-2023». Об этом passion.ru рассказали организаторы мероприятия.
«Выступление Леонида Агутина закроет второй фестивальный день. На фестивале прозвучат как давно любимые песни в умопомрачительных аранжировках, так и новые, которые уже покорили сердца слушателей», - пояснили в пресс-службе.
Фото: Предоставлено пресс-службой Дикой Мяты
Крупнейший, независимый музыкальный фестиваль «Дикая Мята» в этом году пройдет 16-18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево), которое уже много лет собирает меломанов со всей страны. Рок, инди, альтернатива, фолк и электроника – представители самых разных музыкальных жанров выступят на нескольких сценах фестиваля.
По словам генерального продюсера фестиваля Андрея Клюкина, в этом году «акцент будет именно на тех, кто не так давно пополнил наши плейлисты».
Фото: Предоставлено пресс-службой Дикой Мяты
Уже известно, что на мероприятии исполнят свои песни The Hatters, WILDWAYS, LUMEN, Наив, Найк Борзов, Sati Etnica, Alai Oli, Drummatix, Меги Гогитидзе, «Сруб», Пол Пунш, DenDerty, «Собачий Lie», «видеокассета твоих родителей», Soltwine, «Манго Буст», «Приятели покойного», Васса Железнова и «Сегодняможно», Forest Tiger Friend & Owl Helper и другие.
Организаторы сообщают, что этим летом поле в Тульской области превратится в настоящий музыкальный город — в дополнение к существующим модульным домам и аутентичным типи появится палаточный лагерь с освещенными улицами, бесплатной питьевой водой и кипятком, горячим душем, палаточная гостиница, заработают летний кинотеатр, лекторий, территория Green Age.
Билеты и подробная информация — на официальном сайте «Дикой Мяты».
Фото: Предоставлено пресс-службой Дикой Мяты