Легко спутать с алкогольным опьянением: врач назвала нетипичные симптомы инсульта
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На протяжении многих лет инсульт занимает лидирующие позиции среди основных причин смертности и инвалидности в мире. Его своевременная диагностика и незамедлительное начало лечения — ключевые условия для выживания и восстановления утраченных функций организма. О том, какие признаки указывают на опасное состояние, рассказала порталу «Страсти» врач-кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло.
Под инсультом понимают острое нарушение мозгового кровообращения, которое возникает из-за закупорки сосуда (ишемический инсульт) или разрыва аневризмы сосуда (геморрагический инсульт). Оно сопровождается прекращением кровоснабжения какой-либо зоны головного мозга с ее последующим повреждением.
Клиническая картина инсульта зависит от пострадавшего участка мозга. К самым частым симптомам относят:
- асимметрию лица (человек не может улыбнуться);
- слабость в руке или в ноге;
- нарушение чувствительности (онемение руки или ноги);
- потерю сознания;
- нарушения зрения (выпадение, сужение полей зрения, двоение в глазах, нечеткость изображения, слепота и пр.);
- сильную головную боль, часто сопровождающуюся тошнотой, рвотой, сильную боль в шейно-затылочной области;
- нарушения речи, слуха, координации движений, глотания;
- головокружение;
- неконтролируемое мочеиспускание или дефекация;
- спутанность, утрату сознания.
У инсульта могут быть и нетипичные симптомы. Порой его можно спутать с психическими расстройствами, алкогольным или наркотическим опьянением.
«Появление таких симптомов в большинстве случаев связано с нетипичной локализацией очага инсульта в мозге, — говорит кардиолог. — В такой ситуации у человека могут возникать галлюцинации, бред, мания, ажитация (двигательное беспокойство), эпилептические приступы, тревога, агрессия, безэмоциональность, отсутствие воли и мотивации, неконтролируемые приступы смеха или плача. Сюда же относят синдром «иностранного акцента, когда изменяется звучание речи из-за нарушения артикуляции и смещения ударений в словах».
Существует множество мнемонических правил, помогающих запомнить наиболее часто встречающиеся симптомы инсульта. Для этого существует правило «УДАР»:
- У — улыбка. Попросите человека улыбнуться. При развитии инсульта улыбка будет асимметричная (кривая), один из уголков рта будет опущен, лицо перекошено.
- Д — движение. Попросите человека поднять руки. При инсульте человек не сможет поднять руки на один уровень, поскольку одна из рук будет ослаблена.
- А — артикуляция. Спросите у человека как его зовут, сколько ему лет, откуда он. При развитии инсульта пострадавший не сможет разборчиво ответить на вопросы.
- Р — решение. Если есть хотя бы один из признаков, срочно звоните в скорую помощь и расскажите диспетчеру об этих проявлениях для вызова специализированной бригады.