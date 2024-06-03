Легко спутать с алкогольным опьянением: врач назвала нетипичные симптомы инсульта

На протяжении многих лет инсульт занимает лидирующие позиции среди основных причин смертности и инвалидности в мире. Его своевременная диагностика и незамедлительное начало лечения — ключевые условия для выживания и восстановления утраченных функций организма. О том, какие признаки указывают на опасное состояние, рассказала порталу «Страсти» врач-кардиолог, медицинский эксперт ИНВИТРО Полина Концедайло.

Под инсультом понимают острое нарушение мозгового кровообращения, которое возникает из-за закупорки сосуда (ишемический инсульт) или разрыва аневризмы сосуда (геморрагический инсульт). Оно сопровождается прекращением кровоснабжения какой-либо зоны головного мозга с ее последующим повреждением.

Клиническая картина инсульта зависит от пострадавшего участка мозга. К самым частым симптомам относят:

асимметрию лица (человек не может улыбнуться);

слабость в руке или в ноге;

нарушение чувствительности (онемение руки или ноги);

потерю сознания;

нарушения зрения (выпадение, сужение полей зрения, двоение в глазах, нечеткость изображения, слепота и пр.);

сильную головную боль, часто сопровождающуюся тошнотой, рвотой, сильную боль в шейно-затылочной области;

нарушения речи, слуха, координации движений, глотания;

головокружение;

неконтролируемое мочеиспускание или дефекация;

спутанность, утрату сознания.

У инсульта могут быть и нетипичные симптомы. Порой его можно спутать с психическими расстройствами, алкогольным или наркотическим опьянением.