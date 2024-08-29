«Лечит» не только морщины: способы применения ботокса в косметологии, о которых мало кто знает

В России и странах СНГ «ботоксом» условно называют все марки препаратов, в основе которых лежит такое действующее вещество, как ботулотоксин. Средства бывают разной «силы» и обозначаются латинскими буквами от A до F. Каждая категория направлена на решение определенных задач, но мало кто знает, что устранение морщин — лишь малая часть областей применения этих препаратов. О том, в каких еще областях косметологии используется ботулинотерапия, сайту «Страсти» рассказала косметолог-инфекционист Екатерина Данилевская.

Первая неочевидная область косметологии, в которой используется ботокс — лечение гипергидроза

Мало кто знает, чрезмерное потоотделение успешно лечится именно «уколами красоты». Токсин в определенной дозировке вводится внутримышечно в проблемную зону так, чтобы препарат блокировал нервные импульсы от мышц к потовым железам. За счет укола работа желез парализуется на время действия препарата и потоотделение приходит в норму. При этом результат полностью обратим и держится в зависимости от индивидуальных особенностей организма от трех недель до нескольких месяцев, а порой и года.