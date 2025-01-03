Латте и капучино меньше окрашивают зубы, чем американо и эспрессо: стоматолог о том, как сохранить белизну зубов
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Здоровье зубов — это не только вопрос гигиены полости рта и регулярных визитов к стоматологу, но и выбор правильных продуктов. То, что мы едим и пьем, может существенно влиять на внешний вид зубов. Медицинский директор федеральной сети стоматологий МИА.РФ Максим Лабухин рассказал сайту «Страсти», каких напитков стоит избегать в праздничные дни (да и в остальные тоже), чтобы сохранить зубы белыми и здоровыми.
Кофе
Кофе — один из самых популярных напитков в России и во всем мире. Он отлично бодрит благодаря кофеину, однако его влияние на зубы менее позитивно. Дело в том, что у кофе высокий уровень кислотности — кислота разъедает эмаль, делая ее более тонкой и уязвимой перед красящими веществами и бактериями, а содержащиеся в кофе танины (природные вещества, которые придают кофе его характерный вкус и аромат) способствует образованию пятен на зубах.
Если пить кофе постоянно (особенно без последующей гигиены полости рта), налет накапливается, и зубы становятся более тёмными. Интересно, что кофе с добавками (капучино, латте и прочие) менее склонны окрашивать зубы, в отличие от американо или еще более концентрированного эспрессо.
Красное вино
Красное вино несет еще большую опасность для белизны зубов, чем кофе. Красное вино содержит как танин, так и антоцианы — соединения, которые придают вину его глубокий цвет. Как и в случае с кофе, микрочастицы красящих веществ легко проникают в микропоры зубной эмали через дентинные канальцы, беззащитные перед высокой кислотностью напитка, и создают стойкие пятна.
Чтобы минимизировать влияние красного вина на зубы, можно употреблять его с пищей — это может снизить концентрацию кислоты и уменьшить эффект окрашивания. Но если у вас уже есть проблемы с окрашиванием зубов — лучшим вариантом будет заменить красное вино на белое.
Газированные напитки
Газировки, особенно темные, вредны для зубов не только с точки зрения окрашивающего эффекта, но и из-за высокого содержания сахара и кислоты. Содержащиеся в газировках кислоты могут разъедать эмаль зубов и делать их более восприимчивыми к окрашиванию.
Кроме того, большое количество сахара в газировках создает идеальные условия для размножения бактерий во рту, что ведет к кариесу и другим стоматологическим проблемам. Вместо газированных напитков лучше выбирать воду, морсы или натуральные соки без добавленного сахара.
Какие продукты помогут сохранить белизну зубов
Плохая новость — таких продуктов нет (но если вы откажетесь от красящих напитков, то упростите себе жизнь).
Хорошая новость — сохранить белизну зубов даже во время праздников можно, если соблюдать несложные правила:
• полоскать рот водой (а лучше — чистить зубы) каждый раз после употребления красящих напитков;
• уделять внимание гигиене полости рта (качественная зубная паста, зубная щетка умеренной жесткости, тщательная чистка дважды в день);
• проводить профессиональную гигиену полости рта у стоматолога по мере необходимости;
• проходить профилактический осмотр дважды в год, чтобы вовремя решить проблемы, если они все же появятся.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свою улыбку здоровой и привлекательной на долгие годы. Из опыта наших пациентов могу сказать, что если человек тщательно следит за состоянием зубов, регулярно приходит на осмотр и делает все, что говорит ему врач — красящие напитки никак не отражаются на его здоровье и цвете улыбки. Если же вы уже столкнулись с проблемой окрашивания зубов, обязательно проконсультируйтесь с вашим стоматологом для получения индивидуальных рекомендаций и возможного лечения.