Латте и капучино меньше окрашивают зубы, чем американо и эспрессо: стоматолог о том, как сохранить белизну зубов

Газированные напитки

Газировки, особенно темные, вредны для зубов не только с точки зрения окрашивающего эффекта, но и из-за высокого содержания сахара и кислоты. Содержащиеся в газировках кислоты могут разъедать эмаль зубов и делать их более восприимчивыми к окрашиванию.

Кроме того, большое количество сахара в газировках создает идеальные условия для размножения бактерий во рту, что ведет к кариесу и другим стоматологическим проблемам. Вместо газированных напитков лучше выбирать воду, морсы или натуральные соки без добавленного сахара.

Какие продукты помогут сохранить белизну зубов

Плохая новость — таких продуктов нет (но если вы откажетесь от красящих напитков, то упростите себе жизнь).

Хорошая новость — сохранить белизну зубов даже во время праздников можно, если соблюдать несложные правила:

• полоскать рот водой (а лучше — чистить зубы) каждый раз после употребления красящих напитков;

• уделять внимание гигиене полости рта (качественная зубная паста, зубная щетка умеренной жесткости, тщательная чистка дважды в день);

• проводить профессиональную гигиену полости рта у стоматолога по мере необходимости;

• проходить профилактический осмотр дважды в год, чтобы вовремя решить проблемы, если они все же появятся.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить свою улыбку здоровой и привлекательной на долгие годы. Из опыта наших пациентов могу сказать, что если человек тщательно следит за состоянием зубов, регулярно приходит на осмотр и делает все, что говорит ему врач — красящие напитки никак не отражаются на его здоровье и цвете улыбки. Если же вы уже столкнулись с проблемой окрашивания зубов, обязательно проконсультируйтесь с вашим стоматологом для получения индивидуальных рекомендаций и возможного лечения.