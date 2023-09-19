Лабиопластика: 10 фактов о контурной коррекции половых губ, которые вы могли не знать
Хирург Лешунов: контурная коррекция половых губ улучшает секс обоих партнеров.
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Сегодня женщины все чаще обращаются в клиники пластической хирургии с просьбой сделать интимную зону более эстетичной. Такие манипуляции получили название лабиопластика. Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине Евгений Лешунов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл много интересных и неочевидных моментов о подобных операциях.
1. Лабиопластика сейчас — одна из самых популярных услуг
Как утверждает пластический хирург Евгений Лешунов, с каждым годом количество выполняемых в мире лабиопластик увеличивается минимум в 2 раза. В Великобритании коррекция половых губ и век одинаково востребованы. ISAPS (Международное общество пластических и эстетических хирургов) считает, что лабиопластика — самая быстрорастущая операция в эстетической хирургии.
2. Лабиопластика — это не только уменьшение
Иногда под этим термином также понимают любые операции или процедуры в области половых губ, в том числе увеличение их объема или коррекцию асимметрии
Евгений Лешунов
Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине
3. Вульва стареет так же, как и лицо
Эстетическая привлекательность вульвы, отмечает Евгений Лешунов, — совокупность внешнего вида малых и больших половых губ, капюшона и уздечки клитора, тканей лобковой области и промежности. Возрастные процессы затрагивают качество кожи и распределение жировой клетчатки в данных областях так же, как на лице.
4. Лабиопластика делается не только для красоты, но и для комфорта и либидо
Как утверждает эксперт, лабиопластика выполняется и по эстетическим, и по медицинским показаниям, включающим трудности в интимной жизни, хронические рецидивирующие инфекции и травматизацию половых губ в повседневной жизни, например, при ношении белья, езде на велосипеде.
5. Лабиопластика улучшает сексуальную жизнь
По данным исследования, проведенного в 2011 году, резекция малой половой губы на 0,5 см от края способствует усилению чувствительности при интимном контакте. Также стоит учесть, что проводимая параллельно пластика капюшона клитора способна многократно увеличить яркость ощущений, что, в свою очередь, повышает шанс получения яркого оргазма.
6. После лабиопластики не нужно долго лежать в клинике
В большинстве случаев лабиопластика выполняется в рамках дневного стационара. Длительность операции составляет от 40 до 70 мин, после чего пациент находится под наблюдением в течение 3-4 часов и может быть выписан в тот же день
Евгений Лешунов
Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине
7. После лабиопластики результат сохранится даже после родов
Как правило, беременность и роды не влияют на результаты ранее выполненной лабиопластики, за исключением ситуаций, связанных с эпизиотомией и внутриродовыми разрывами.
8. Для сохранения лабиопластики стоит следить за эндокринной системой
Пластический хирург Евгений Лешунов сообщил, что есть некоторые эндокринные заболевания, которые могут способствовать росту малых половых губ. К счастью, на практике они встречаются крайне редко.
9. С возрастом лабиопластику нужно будет обновлять, как и подтяжку лица Старение области вульвы подобно аналогичному процессу на лице — происходят потеря объема и птоз. Соответственно, и решение проблемы такое же — подтяжка и восполнение утраченного.
10. Чаще всего мужчины в восторге от лабиопластики, хотя поначалу боятся и возражают
«Большинство мужчин против таких операций в силу незнания и страха, что после будут проблемы с сексуальной жизнью и оргазмами. Но 99% из них впоследствии восхищаются эстетическим результатом и наслаждаются изменениями в сексуальной жизни. Так что перед операцией стоит посоветоваться с партнером», — отметил пластический хирург Евгений Лешунов.