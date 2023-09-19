Лабиопластика: 10 фактов о контурной коррекции половых губ, которые вы могли не знать

Сегодня женщины все чаще обращаются в клиники пластической хирургии с просьбой сделать интимную зону более эстетичной. Такие манипуляции получили название лабиопластика. Пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине Евгений Лешунов в беседе с порталом «Страсти» раскрыл много интересных и неочевидных моментов о подобных операциях.

1. Лабиопластика сейчас — одна из самых популярных услуг

Как утверждает пластический хирург Евгений Лешунов, с каждым годом количество выполняемых в мире лабиопластик увеличивается минимум в 2 раза. В Великобритании коррекция половых губ и век одинаково востребованы. ISAPS (Международное общество пластических и эстетических хирургов) считает, что лабиопластика — самая быстрорастущая операция в эстетической хирургии.