Диетолог назвала ягоду, которая содержит больше витамина С, чем клубника и черника

Наступает самое спелое и сочное время года – лето. Хочется больше фруктов и ягод. Это не удивительно, ведь в них находится много полезного и ценного для организма. А еще они очень сладкие. Среди всего разнообразия диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко в беседе с сайтом «Страсти» выделила маленькую колючую, но очень вкусную ягоду – крыжовник.

Он богат витамином C, который является мощным антиоксидантом, помогает защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов, которые могут вызывать окислительный стресс и приводить к преждевременному старению кожи.

Витамин C обладает свойствами защиты от ультрафиолетовых лучей, что помогает предотвратить повреждения кожи, вызванные солнечным излучением. Это важно помнить тем красавицам, которые планируют свой отдых на открытом солнце.

В 100 граммах крыжовника содержится около 27 мг витамина C, что составляет примерно 45% от рекомендуемого дневного потребления этого витамина. Крыжовник содержит больше витамина C, чем, например, клубника, малина или черника.

Крыжовник относится к углеводам, поэтому кроме витамина С содержит и другие водорастворимые витамины. Например, витамины группы B, такие как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин) и B3 (ниацин), которые играют важную роль в обмене веществ и энергии.

Кроме того, в крыжовнике есть калий, который важен для поддержания здорового сердечно-сосудистого функционирования. А также железо, кальций и магний, которые важны для здоровья костей, мышц и крови.