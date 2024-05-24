Диетолог назвала ягоду, которая содержит больше витамина С, чем клубника и черника
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Наступает самое спелое и сочное время года – лето. Хочется больше фруктов и ягод. Это не удивительно, ведь в них находится много полезного и ценного для организма. А еще они очень сладкие. Среди всего разнообразия диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом Наталья Лазуренко в беседе с сайтом «Страсти» выделила маленькую колючую, но очень вкусную ягоду – крыжовник.
Он богат витамином C, который является мощным антиоксидантом, помогает защитить кожу от вредного воздействия свободных радикалов, которые могут вызывать окислительный стресс и приводить к преждевременному старению кожи.
Витамин C обладает свойствами защиты от ультрафиолетовых лучей, что помогает предотвратить повреждения кожи, вызванные солнечным излучением. Это важно помнить тем красавицам, которые планируют свой отдых на открытом солнце.
В 100 граммах крыжовника содержится около 27 мг витамина C, что составляет примерно 45% от рекомендуемого дневного потребления этого витамина. Крыжовник содержит больше витамина C, чем, например, клубника, малина или черника.
Крыжовник относится к углеводам, поэтому кроме витамина С содержит и другие водорастворимые витамины. Например, витамины группы B, такие как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин) и B3 (ниацин), которые играют важную роль в обмене веществ и энергии.
Кроме того, в крыжовнике есть калий, который важен для поддержания здорового сердечно-сосудистого функционирования. А также железо, кальций и магний, которые важны для здоровья костей, мышц и крови.
«Многие мои пациенты, которые заботятся о своем здоровье смолоду знают, что крыжовник содержит биофлавоноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь в борьбе с воспалением, улучшают микроциркуляторное кровообращение, помогают выводить токсины из организма. Поэтому стараются включать его в повседневной рацион для сохранения полноценной работы клеток».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом
Пациенты, которые имеют лишний вес или страдают ожирением тоже должны обратить внимание на эту ягоду. Крыжовник содержит диетические волокна (пектин и клетчатку), которые не только способствуют нормализации пищеварения и предотвращению запоров, но и обладают лимфодренажным эффектом.
Кстати, крыжовник относится к ягодам, у которых низкий гликемический индекс (38) и всего 9,2 г углеводов на 100 грамм продукта. Это означает, что употребление крыжовника не вызывает резкого увеличения уровня сахара в крови после его приема в пищу. Поэтому крыжовник может быть хорошим выбором для людей, следящих своей фигурой, за количеством углеводов в рационе и за уровнем глюкозы в крови, особенно для тех, кто уже страдает от сахарного диабета.
Однако, важно также знать, что не всем можно есть крыжовник. Употребление этой ягоды имеет потенциальные негативные аспекты.
Кому лучше не есть крыжовник
Употребление крыжовника может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от аллергии на другие ягоды из семейства розоцветных, таких как клубника, малина или земляника. Симптомы аллергии на крыжовник могут включать зуд или покраснение кожи, крапивницу, отек губ или лица, затрудненное дыхание, насморк или зуд в горле. В некоторых случаях аллергия на крыжовник может быть серьезной и требовать медицинского вмешательства.
Крыжовник кисло-сладкая ягода. Приятную кислинку придают ему специфические кислоты, такие как лимонная, яблочная, янтарная и щавелевая. Именно поэтому крыжовник может влиять на уровень оксалатов, которые в свою очередь могут способствовать образованию камней в почках у людей с предрасположенностью к повышению уровня оксалатов или нарушениях метаболизма этого вещества.
Людям с заболеваниями почек, мочекаменной болезнью, генетически обусловленным повышением оксалатов рекомендуется употреблять крыжовник с осторожностью или исключить его из рациона на время обострения основного заболевания.
Крыжовник может взаимодействовать с определенными лекарственными препаратами за счет огромного количества биологически активных веществ, например, известно его возможное влияние из-за наличия витамина К, который играет важную роль в свертываемости крови, помогая образованию факторов свертывания, необходимых для остановки кровотечений.
Он также оказывает влияние на реологию крови, то есть на её текучесть и вязкость. Витамин К способствует нормальной циркуляции крови и улучшает её реологические свойства.
Стоит быть осторожным при одновременном употреблении крыжовника и препаратов, влияющих на кровотечение или свертываемость крови, таких как аспирин, варфарин и другие антикоагулянты. Употребление в рационе большого количества ягод крыжовника может привести к снижению эффективности антикоагулянтной терапии. Поэтому людям, принимающим постоянно какие-либо лекарства, стоит проконсультироваться с врачом.
Ну и наконец, крыжовник содержит семена. Они содержат вещества, которые могут быть токсичными в больших количествах. Например, амидин. Его избыток может вызвать интоксикацию, проявляющуюся в виде рвоты, диареи, болей в животе или аллергическую реакцию.
Однако, как правило, отравление амидином от съеденных семян крыжовника не происходит при условии умеренного употребления. Поэтому рекомендуется употреблять крыжовник согласно общему правилу употребления овощей и фруктов. То есть не менее 400 грамм овощей и фруктов в день, в том числе и ягод.
«Я бы рекомендовала, при условии нормальной переносимости, съедать не более 150-200 грамм ягод крыжовника в сутки».
Наталья Лазуренко
Диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог с доказательным подходом