Круги под глазами, носогубные складки: зачем 30-летние обращаются к пластическим хирургам

Стоит ли торопиться

Проводить или нет хирургическое вмешательство – вопрос выбора пациента. Приходят за советом и дальнейшими корректировками те, кто по каким-то причинам не хотят маскировать первичные возрастные изменения на лице, прибегать к косметологическим и аппаратным процедурам.

Также есть и другие причины – последствия травм или особенности строения лица. К примеру, верхнее веко бывает нависшим, а положение бровей низким не в силу возраста – это природная особенность. И, конечно, с годами, взгляд будет становиться тяжелее и доставлять дискомфорт своей хозяйке. Ориентироваться на биологический возраст и оттягивать визит к врачу только по причине молодости – не лучшее решение, считает доктор Катков. Тем более, что блефаропластика считается одной из самых малотравматичных операций и для молодых девушек это, как правило, точечная коррекция нижнего или верхнего века, а не более сложный вариант круговой пластики, который рекомендован более зрелым пациенткам.

Также вне зависимости от возраста корректируется разрез глазной щели или положение бровей. Речь не только об их опущении, но и природном положении или неправильной форме (головка брови выше, чем хвост). Все это исправляется в операционной пластического хирурга. Применяя эндоскопическую технику, вмешательство очень деликатное, с быстрым восстановлением и без видимых следов.