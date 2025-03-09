Круги под глазами, носогубные складки: зачем 30-летние обращаются к пластическим хирургам
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Вопреки привычному мнению, что эстетическая медицина актуальна после 40 лет, молодые девушки тоже нередко обращаются за профессиональной помощью к пластическим хирургам. Не только с целью омоложения, но и с пожеланиями обновить свой образ или избавиться от комплексов и неуверенности в себе. С какими запросами чаще всего приходят в кабинет пластического хирурга в 30 лет? Какие операции актуальны в этом возрасте? На эти вопросы сайту «Страсти» ответил пластический хирург Александр Катков.
Как пояснил врач, возрастные изменения на лице появляются после 25 лет. Пока это незаметно окружающим и, чаще всего, самой пациентке, но все же ближе к 30 годам многие девушки начинают замечать небольшие круги под глазами, изменение глубины носогубной складки, возможно, слегка изменившийся контур нижней челюсти. Все эти не самые приятные метаморфозы одни наблюдают утром, другие, наоборот, ближе к вечеру или при определенном положении головы.
«Профессиональный и добросовестный врач никогда не будет склонять к серьезной операции, если на это нет оснований. Но в любом случае, когда есть недовольство пациентки и определенный запрос, будут предложены какие-то варианты для коррекции внешности»
Александр Катков
Пластический хирург
Какие операции эффективны
Как правило, это малотравматичные методики, бьютификация - комплекс процедур, помогающих замедлить процессы старения и продлить молодость. В молодом возрасте степень изменений не сильно выражена – кожа еще упругая, эластичная, без выраженного птоза. Хирург применяет максимально щадящие методики с быстрым восстановлением.
- Спейслифлинг. Методика предполагает минимальную отслойку кожи. Действуя в глубоких структурах, результатом такой подтяжки будет восстановление молодых контуров овала лица без перетягивания кожи. Эффект сохраняется надолго, так как воздействует на среднюю зону лица. При желании пациентки и рекомендации врача, спейслифтинг может быть дополнен липофилингом или эндоскопическим лифтингом для того, чтобы перераспределить и восполнить утраченные объемы на лице.
- Эндоскопический лифтинг. Такой вариант также максимально «выгоден» молодому лицу. Результат сохраняется надолго, так как происходит перераспределение мягких тканей в верхней и средней зоне лица. Благодаря этому, возникают крепкие связи тканей с надкостницей и развитие птоза замедляется. Операция считается самой долгосрочной и одной из эффективных в эстетической медицине.
«Никаких видимых следов вмешательства малоинвазивные методики не оставляют. Качество мягких тканей у молодых девушек прекрасное, кровоснабжение и питание тканей хорошее – заживление происходит быстро и легко. Микрошвы спрятаны в волосистой части головы, либо в небольшом разрезе по конъюктиве нижнего века или внутри ротовой полости. Подобные методики проводятся в глубоких слоях тканей и делаются с целью профилактики старения, чтобы улучшить привлекательность облика и воссоздать более молодые контуры»
Александр Катков
Пластический хирург
Стоит ли торопиться
Проводить или нет хирургическое вмешательство – вопрос выбора пациента. Приходят за советом и дальнейшими корректировками те, кто по каким-то причинам не хотят маскировать первичные возрастные изменения на лице, прибегать к косметологическим и аппаратным процедурам.
Также есть и другие причины – последствия травм или особенности строения лица. К примеру, верхнее веко бывает нависшим, а положение бровей низким не в силу возраста – это природная особенность. И, конечно, с годами, взгляд будет становиться тяжелее и доставлять дискомфорт своей хозяйке. Ориентироваться на биологический возраст и оттягивать визит к врачу только по причине молодости – не лучшее решение, считает доктор Катков. Тем более, что блефаропластика считается одной из самых малотравматичных операций и для молодых девушек это, как правило, точечная коррекция нижнего или верхнего века, а не более сложный вариант круговой пластики, который рекомендован более зрелым пациенткам.
Также вне зависимости от возраста корректируется разрез глазной щели или положение бровей. Речь не только об их опущении, но и природном положении или неправильной форме (головка брови выше, чем хвост). Все это исправляется в операционной пластического хирурга. Применяя эндоскопическую технику, вмешательство очень деликатное, с быстрым восстановлением и без видимых следов.
К сожалению, возрастные изменения не происходят в сторону омоложения и если наметились признаки старения, то они скачкообразно будут прогрессировать. Вовремя проведенная бьютификация – это отличный способ профилактики старения и возможность отсрочить старость. Через 10-15 лет пациентка, которая решилась на какие-то омолаживающие методики, будет выглядеть значительно моложе своих сверстниц.
Как восстанавливаться и что еще учитывать
После проведенной операции лечащий врач всегда дает рекомендации и советы по восстановлению. Как правило, назначается курс микротоковой терапии и курс гипербарической оксигенации: насыщение тканей кислородом создает благоприятные условия для заживления швов, быстрого рассасывания синяков.
Очень важно, чтобы следы вмешательства хирурга были незаметны. Чтобы сохранить натуральность, природную эстетику доверять свою красоту и здоровье нужно опытным рукам. Профессиональный врач ориентируется не только на пожелания пациента, но и оценивает анатомические особенности, пропорции, предлагает наиболее оптимальные пути для улучшения внешности и устранения первых признаков старения.