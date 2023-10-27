Кроме Италии и Японии: топ-3 необычных кухонь мира, которые стоит попробовать
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Итальянская и японская кухни, безусловно, являются великими классиками в области еды, но мир настолько богат разнообразием вкусов, что стоит обратить внимание на менее известные, но не менее удивительные кулинарные традиции. О трех необычных кухнях мира, на которые точно стоит обратить внимание, порталу «Страсти» рассказал ресторатор Андрей Третьяков.
1. Перуанская Кухня
По словам специалиста, перуанская кухня, смешивающая в себе влияния индейской, испанской и африканской культур, предоставляет удивительное путешествие в мир вкусов.
«Одним из самых известных блюд является «Севиче» – свежевыловленная рыба, маринованная в лаймовом соке с перцем и чесноком. Это яркое блюдо отражает богатство морепродуктов и уникальное влияние региона», - рассказывает Третьяков.
Кроме того, эксперт рекомендует попробовать «Ломо Сальтадо» – обжаренное мясо с овощами, которое подается с картофелем и ароматным соусом.
2. Тайская Кухня
Тайская кухня – это настоящий калейдоскоп вкусов, сочетающий остроту, кислоту, сладость и соль в идеальной гармонии, подчеркивает ресторатор. Одним из наиболее интересных блюд, по его мнению, является «Том Ям Гунг» – суп с креветками, перчиком, лимонной травой и грибами.
«Этот ароматный суп представляет собой настоящий кулинарный праздник. Помимо этого, рекомендую попробовать «Пад Тай» – жареную лапшу с овощами и морепродуктами, приправленными тайскими специями», - отмечает Третьяков.
3. Нигерийская Кухня
Нигерийская кухня – это открытие для тех, кто стремится погрузиться в африканские традиции. «Джоллоф Райс» – это национальное блюдо, представляющее собой рис, приготовленный с помидорами, перцем и разнообразными специями. Это блюдо не только насыщает, но и открывает двери в мир теплых и пикантных вкусов, поясняет ресторатор. Помимо «Джоллоф Райса» Третьяков рекомендует обратить внимание на блюдо «Суя», представляющее собой жареное мясо, маринованное в специях и подающееся с арахисовым соусом.
В мире существует огромное количество уникальных кухонь и блюд, которые точно стоит попробовать хотя бы раз в жизни, ведь что как не местная еда может отразить влияние традиций и особенности культуры той или иной страны.
Андрей Третьяков
Ресторатор и основатель Stereo People Group (бары StereoPeople, «Собаки в тумане», «Техника безопасности»)