Кроме Италии и Японии: топ-3 необычных кухонь мира, которые стоит попробовать

Итальянская и японская кухни, безусловно, являются великими классиками в области еды, но мир настолько богат разнообразием вкусов, что стоит обратить внимание на менее известные, но не менее удивительные кулинарные традиции. О трех необычных кухнях мира, на которые точно стоит обратить внимание, порталу «Страсти» рассказал ресторатор Андрей Третьяков.

1. Перуанская Кухня

По словам специалиста, перуанская кухня, смешивающая в себе влияния индейской, испанской и африканской культур, предоставляет удивительное путешествие в мир вкусов.

«Одним из самых известных блюд является «Севиче» – свежевыловленная рыба, маринованная в лаймовом соке с перцем и чесноком. Это яркое блюдо отражает богатство морепродуктов и уникальное влияние региона», - рассказывает Третьяков.

Кроме того, эксперт рекомендует попробовать «Ломо Сальтадо» – обжаренное мясо с овощами, которое подается с картофелем и ароматным соусом.

2. Тайская Кухня

Тайская кухня – это настоящий калейдоскоп вкусов, сочетающий остроту, кислоту, сладость и соль в идеальной гармонии, подчеркивает ресторатор. Одним из наиболее интересных блюд, по его мнению, является «Том Ям Гунг» – суп с креветками, перчиком, лимонной травой и грибами.

«Этот ароматный суп представляет собой настоящий кулинарный праздник. Помимо этого, рекомендую попробовать «Пад Тай» – жареную лапшу с овощами и морепродуктами, приправленными тайскими специями», - отмечает Третьяков.

3. Нигерийская Кухня

Нигерийская кухня – это открытие для тех, кто стремится погрузиться в африканские традиции. «Джоллоф Райс» – это национальное блюдо, представляющее собой рис, приготовленный с помидорами, перцем и разнообразными специями. Это блюдо не только насыщает, но и открывает двери в мир теплых и пикантных вкусов, поясняет ресторатор. Помимо «Джоллоф Райса» Третьяков рекомендует обратить внимание на блюдо «Суя», представляющее собой жареное мясо, маринованное в специях и подающееся с арахисовым соусом.