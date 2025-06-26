Красивые, но опасные: растения, которые лучше не сажать в саду

Неочевидные ядовитые растения: в чем их красота и почему они опасны

Бузина красная — кустарник, известный своими яркими ягодами и эффектным внешним видом. Однако все части растения содержат цианогенные гликозиды, при распаде выделяющие синильную кислоту. Это делает бузину опасной при употреблении внутрь.

Рододендрон привлекает внимание своими крупными и яркими цветами разных оттенков. Однако, несмотря на свою красоту, растение содержит граянотоксины — ядовитые соединения, способные вызвать серьезное отравление у людей и животных. Поэтому его стоит высаживать с большой осторожностью.

Ландыш майский покоряет своим нежным ароматом и изящными белыми колокольчиками цветов. Тем не менее все части этого растения ядовиты из-за содержания сердечных гликозидов. Букетики этих цветов нельзя ставить на стол, где есть еда или у кровати — пыльца разлетится и может возникнуть риск серьезного отравления.

Клещевина обыкновенная часто используется в садах благодаря своим крупным листьям и необычным плодам. Однако она содержит рицин — один из самых токсичных известных белков.

Паслен горько-сладкий выступает украшением многих участков благодаря своим ярким ягодам и цветкам фиолетового цвета. Но при этом он содержит соланин — токсическое вещество, вызывающее серьезное отравление при употреблении ягод внутрь.

Дельфиниум или шпорник радует глаз разнообразием цвета от голубого до пурпурного оттенка. Но все части данного растения содержат алкалоиды делфинидин, которые могут быть смертельно опасны. Его стоит собирать только в интерьерные букеты, к которым нет доступа у детей. И их также нельзя ставить на обеденный стол.