Красивые и грациозные: топ-5 российских звезд с идеальной осанкой
Врач-остеопат рассказал, у кого из российских звезд самая красивая осанка.
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Успех человека во многом зависит от его внешнего вида. Особенно это правило касается звезд, которые ведут публичный образ жизни. Врач-остеопат, рефлексотерапевт, реабилитолог, доктор остеопатии Европы (DOE) Владислав Воробьевский назвал топ-5 российских знаменитостей с самой красивой осанкой.
Светлана Ходченкова
Известная российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова представляет собой образец женской красоты и изящности. Своей прекрасной фигуре звезда обязана правильному сбалансированному питанию и регулярным тренировкам на все группы мышц, включая мышцы спины. Светлана, она же «русская красавица ещё в детстве полюбила спорт — она посещала школу бальных танцев, занималась конным спортом. Перед началом съемок фильма «Чемпионы» начала осваивать коньки. Сейчас актриса занимается спортивными танцами на пилоне, что позволяет ей всегда держать себя в тонусе.
Иван Ургант
Российский шоумен, актер, сценарист, режиссер и музыкант Иван Ургант, любящий подшутить над самим собой, заявил, что интенсивные тренировки даются ему нелегко. Однако телеведущий все же увлекается велоспортом, и это доставляет ему удовольствие, несмотря на высокие нагрузки. Иван также всецело интересуется этим видом спорта. Он даже ездил во Францию на многодневные велогонки и поддерживал спортсменов, принявших в ней участие. В детстве же шоумен занимался футболом, баскетболом, волейболом, дзюдо, пинг-понгом, хоккеем.
Аида Гарифуллина
Российская оперная певица Аида Гарифуллина служит прекрасным примером красоты и обаяния, и речь не только о вокальном таланте девушки. Аида внимательно следит за своим здоровьем, и в этом ей помогают регулярные тренировки. В интернете даже есть видео, в котором она показывает комплекс упражнений, которые делает на постоянной основе. Особенно много времени она стала уделять спорту во время подготовки к закрытию Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Ни для кого не секрет, что в организме человека все взаимосвязано, как голос и певческий навык напрямую с осанкой и здоровьем спины. Певица поддерживает свою форму и может радовать любителей оперы не только своим уникальным талантом, но и замечательной внешностью.
Владислав Воробьевский
Врач-остеопат
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева уже в 14 лет достигла звания заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике. Она также стала победительницей множества российских и международных соревнований. С самого раннего детства Ляйсан усердно тренировалась и, благодаря своему упорному труду, она смогла преуспеть и получить множество наград на международном уровне. В карьере Утяшевой случился кризис, когда она получила многочисленные переломы в ступне, возникшие из-за неудачного приземления в ходе выступления. Спортсменке было проведено несколько операций, но проблема не разрешилась, и в один момент у Ляйсан вылетело колено, и ей пришлось уйти из гимнастики. Однако она нашла себя в роли телеведущей и радует зрителей интересными проектами. Осанка знаменитости зачастую становится предметом восхищения.
Николай Цискаридзе
Образцом красивой и здоровой осанки является российский артист балета и педагог, премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе. Артист посвятил себя балету, а такой вид спорта требует идеальную осанку и крепкие мышцы спины. Николай в одном из интервью отметил, что, несмотря на его попытки завершить карьеру, его всегда что-то тянуло назад. В жизни артиста были сложные периоды, но он всегда возвращался в большой спорт, пока не осознал, что хочет покинуть его по собственной воле. Однако недавно Цискаридзе поставил спектакль «Щелкунчик» в Театре имени Леонида Якобсона. Также он принимает активное участие в съемках на телевидении.