Красивые и грациозные: топ-5 российских звезд с идеальной осанкой

Успех человека во многом зависит от его внешнего вида. Особенно это правило касается звезд, которые ведут публичный образ жизни. Врач-остеопат, рефлексотерапевт, реабилитолог, доктор остеопатии Европы (DOE) Владислав Воробьевский назвал топ-5 российских знаменитостей с самой красивой осанкой.

Светлана Ходченкова

Известная российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова представляет собой образец женской красоты и изящности. Своей прекрасной фигуре звезда обязана правильному сбалансированному питанию и регулярным тренировкам на все группы мышц, включая мышцы спины. Светлана, она же «русская красавица ещё в детстве полюбила спорт — она посещала школу бальных танцев, занималась конным спортом. Перед началом съемок фильма «Чемпионы» начала осваивать коньки. Сейчас актриса занимается спортивными танцами на пилоне, что позволяет ей всегда держать себя в тонусе.

Иван Ургант

Российский шоумен, актер, сценарист, режиссер и музыкант Иван Ургант, любящий подшутить над самим собой, заявил, что интенсивные тренировки даются ему нелегко. Однако телеведущий все же увлекается велоспортом, и это доставляет ему удовольствие, несмотря на высокие нагрузки. Иван также всецело интересуется этим видом спорта. Он даже ездил во Францию на многодневные велогонки и поддерживал спортсменов, принявших в ней участие. В детстве же шоумен занимался футболом, баскетболом, волейболом, дзюдо, пинг-понгом, хоккеем.

Аида Гарифуллина

Российская оперная певица Аида Гарифуллина служит прекрасным примером красоты и обаяния, и речь не только о вокальном таланте девушки. Аида внимательно следит за своим здоровьем, и в этом ей помогают регулярные тренировки. В интернете даже есть видео, в котором она показывает комплекс упражнений, которые делает на постоянной основе. Особенно много времени она стала уделять спорту во время подготовки к закрытию Чемпионата мира по футболу в 2018 году.