Кожные высыпания: основные типы и причины возникновения

Кожа — это крупнейший орган нашего тела, который выполняет множество функций, включая защиту от внешних воздействий и регуляцию температуры. Высыпания на ней могут указывать на различные заболевания, рассказал сайту «Страсти» замдиректора медицинской школы РГСУ, врач-терапевт Павел Раменский.

Пятна: Это изменения цвета кожи, которые не выступают над ее поверхностью. Покраснения могут быть вызваны аллергией (например, контактным дерматитом), а изменение пигментации — солнечными ожогами или другими факторами. Папулы: Небольшие припухлости на коже, размером примерно с горошину. Возникают при акне (закупорка пор), псориазе (хроническом воспалительном заболевании). Везикулы: Маленькие пузырьки, наполненные жидкостью. Часто появляются при вирусных инфекциях (герпес, ветрянка) или аллергических реакциях. Угри: Воспаленные гнойнички. Основная причина — акне, связанное с избытком кожного сала и бактериями. Сыпь: Общий термин, описывающий различные изменения кожи, такие как покраснение, зуд и отек. Может быть вызвана аллергией (на пищу, лекарства) или инфекциями. Корки и чешуйки: Сухие, шелушащиеся участки кожи. Характерны для псориаза и экземы (хронических воспалительных заболеваний).

«Некоторые высыпания могут быть безобидными и проходить самостоятельно. Однако стоит обратиться к врачу, если они сохраняются более двух недель, распространяются по всему телу, сопровождаются лихорадкой, болью, отеком и аллергическими реакциями (затрудненное дыхание, отек лица)», — пояснил Павел Раменский.

Рекомендации по уходу за кожей