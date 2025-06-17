Опубликовано 17 июня 2025, 23:002 мин.
Кожные высыпания: основные типы и причины возникновения
Врач объяснил, что означают различные высыпания на коже.
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Кожа — это крупнейший орган нашего тела, который выполняет множество функций, включая защиту от внешних воздействий и регуляцию температуры. Высыпания на ней могут указывать на различные заболевания, рассказал сайту «Страсти» замдиректора медицинской школы РГСУ, врач-терапевт Павел Раменский.
- Пятна: Это изменения цвета кожи, которые не выступают над ее поверхностью. Покраснения могут быть вызваны аллергией (например, контактным дерматитом), а изменение пигментации — солнечными ожогами или другими факторами.
- Папулы: Небольшие припухлости на коже, размером примерно с горошину. Возникают при акне (закупорка пор), псориазе (хроническом воспалительном заболевании).
- Везикулы: Маленькие пузырьки, наполненные жидкостью. Часто появляются при вирусных инфекциях (герпес, ветрянка) или аллергических реакциях.
- Угри: Воспаленные гнойнички. Основная причина — акне, связанное с избытком кожного сала и бактериями.
- Сыпь: Общий термин, описывающий различные изменения кожи, такие как покраснение, зуд и отек. Может быть вызвана аллергией (на пищу, лекарства) или инфекциями.
- Корки и чешуйки: Сухие, шелушащиеся участки кожи. Характерны для псориаза и экземы (хронических воспалительных заболеваний).
«Некоторые высыпания могут быть безобидными и проходить самостоятельно. Однако стоит обратиться к врачу, если они сохраняются более двух недель, распространяются по всему телу, сопровождаются лихорадкой, болью, отеком и аллергическими реакциями (затрудненное дыхание, отек лица)», — пояснил Павел Раменский.
Рекомендации по уходу за кожей
- Увлажнение: Используйте увлажняющие кремы для поддержания здоровья кожи.
- Гигиена: Регулярно мойте кожу мягкими средствами для предотвращения инфекций.
- Избегайте триггеров: Определите и избегайте веществ или продуктов, вызывающих аллергические реакции.
- Солнцезащита: Используйте солнцезащитные кремы для защиты кожи от ультрафиолетового излучения.