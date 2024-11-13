Кожа и склеры глаз пожелтеют: сколько тыквы можно съесть без вреда для здоровья

Польза тыквы для здоровья человека неоспорима. Этот осенний овощ богат витаминами. Благодаря низкому содержанию калорий часто используется в диетах. Но даже самый полезный продукт может стать опасным для здоровья при неправильном употреблении. Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова рассказала сайту «Страсти» о пользе и вреде тыквы.

Осень – идеальное время для тыквенного супа или пирога. Калорийность тыквы всего 26ккал на 100г, что делает ее весьма привлекательной для тех, кто следит за своим весом. В ней содержатся: белки – 1г, жиры – 0,1г, углеводы – 6,5г, из них сахаров 2,8г, клетчатки 0,5г. В тыкве не содержится крахмала.

Существует огромное множество различных сортов тыкв. Они отличаются друг от друга не только внешним видом, но и количеством сахара, которое колеблется от 10 до 15%. Самые сладкие сорта – крупноплодные тыквы, однако они не все большие по размеру, исходя из названия.

Тыкву можно употреблять как в сыром, так и в термически обработанном виде. Ее можно запекать, тушить, жарить, готовить из нее супы, жаркое и даже десерты. Она сама по себе сладкая и поэтому многим приходится по вкусу.