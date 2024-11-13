Кожа и склеры глаз пожелтеют: сколько тыквы можно съесть без вреда для здоровья
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Польза тыквы для здоровья человека неоспорима. Этот осенний овощ богат витаминами. Благодаря низкому содержанию калорий часто используется в диетах. Но даже самый полезный продукт может стать опасным для здоровья при неправильном употреблении. Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины Анна Цуканова рассказала сайту «Страсти» о пользе и вреде тыквы.
Осень – идеальное время для тыквенного супа или пирога. Калорийность тыквы всего 26ккал на 100г, что делает ее весьма привлекательной для тех, кто следит за своим весом. В ней содержатся: белки – 1г, жиры – 0,1г, углеводы – 6,5г, из них сахаров 2,8г, клетчатки 0,5г. В тыкве не содержится крахмала.
Существует огромное множество различных сортов тыкв. Они отличаются друг от друга не только внешним видом, но и количеством сахара, которое колеблется от 10 до 15%. Самые сладкие сорта – крупноплодные тыквы, однако они не все большие по размеру, исходя из названия.
Тыкву можно употреблять как в сыром, так и в термически обработанном виде. Ее можно запекать, тушить, жарить, готовить из нее супы, жаркое и даже десерты. Она сама по себе сладкая и поэтому многим приходится по вкусу.
Стоит учитывать, что после термической обработки у тыквы резко повышается гликемический индекс – с 25 до 75-85 в зависимости от вида приготовления. Поэтому ее рекомендуют ограничивать в рационе диабетиков.
Тыква богата витамином А и каротином – мощными антиоксидантами. В 100г тыквы содержится около половины суточной нормы этих витаминов. По содержанию каротина тыква лидирует по сравнению с морковью, именно он обеспечивает оранжевый окрас. Также она содержит витамины группы В, С, Е, К, и большое количество микроэлементов, такие как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, марганец и селен.
В тыкве находится большое количество семечек, из которых делают тыквенное масло. Сами по себе семечки широко известны как противоглистное народное средство. Тыквенное масло полезно для профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний, нормальной работы печени и мочевыделительной системы, оказывает противовоспалительный эффект и помогает снижать уровень сахара в крови.
Польза тыквы
За счет большого содержания витамина А и каротина тыкву обязательно надо включать в рацион для улучшения зрения, иммунитета, а также состояния кожи. Т.к. эти вещества являются жирорастворимыми, следует добавлять к ним жиры для лучшего усвоения. Вместе с витамином С эти антиоксиданты защищают организм от свободных радикалов и УФ-излучения, избыток которых провоцирует преждевременное старение и онкологические заболевания.
Большое количество калия поддерживает нормальное артериальное давление, ритм сердца, а также способствует уменьшению отечности. Витамин В6, калий и магний участвуют в поддержании работы нервной и сердечно-сосудистой системы.
Во время беременности тыква может уменьшить проявления токсикоза.
Тыква обладает желчегонным эффектом – профилактика камнеобразования и запоров.
Тыква способствует сопротивляемости инфекциям, уменьшению воспалительных процессов, стимуляции работы макрофагов, а также заживлению поврежденных органов и тканей. Она помогает поддерживать не только здоровье, но и красоту кожи, волос и ногтей.
Тыква помогает поддерживать вес и контролировать чувство голода за счет низкой калорийности и содержащейся в составе клетчатки. Она стимулирует моторику кишечника, профилактируя запоры, выводит токсины и излишки холестерина, что положительно сказывается на липидном обмене и снижает риски атеросклероза, инфаркта и инсульта.
Яркий цвет тыквы уже сам по себе является настоящей цветотерапией, что благоприятно сказывается на настроении во время осенне-зимней хандры.
Вред тыквы
Здоровым людям тыква не может принести вреда при умеренном ее употреблении. Если человек будет переедать, его кожа и склеры глаз могут окраситься в желтый цвет. Это же может происходить у людей с гипотиреозом, так как гормоны щитовидной железы участвуют в процессах перехода неактивного каротина в активную форму витамина А – ретинол.
При заболеваниях ЖКТ не стоит употреблять сырую тыкву, чтобы не раздражать слизистую. В этом случае отдаем предпочтение вареному, тушеному или запеченному варианту.
При наличии камней в желчном пузыре стоит быть аккуратными с тыквой, чтобы не спровоцировать движение камней.
Тыква способна накапливать большое количество нитратов, однако она не является лидером по накоплению пестицидов. Поэтому ее не рекомендуется употреблять более 300-500г в сутки, чтобы не превысить нитратную нагрузку на организм.
«У детей, беременных и пожилых людей тыква может спровоцировать проблемы с желудком, поэтому ее следует ограничивать в рационе, а в сыром виде вообще не употреблять. Людям с диабетом и лишним весом, напротив, следует отдавать предпочтение сырой тыкве, так как ее гликемический индекс ниже. После приготовления тыква может усугубить состояние, особенно если ее съесть слишком много»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины
При чрезмерном употреблении тыквы, особенно в приготовленном виде, можно спровоцировать диарею и вздутие живота. Также с ней надо быть осторожными аллергикам, впрочем, как и с любыми другими продуктами.
Как можно есть тыкву
Сырую тыкву можно нарезать ломтиками, макать в смесь оливкового масла с лимонным соком и горчицей или просто в сметану. Получится неплохой перекус.
Можно просто запечь кусочки тыквы в духовке, добавить немного меда, орешков и посыпать их корицей.
Отварите или запеките тыкву и добавьте ее к любимой каше. Пшенная и рисовая каши будут особенно вкусны.
Тыква отличного запекается и тушится с любым видом мяса. Ее можно приготовить на пару вместе с рыбой.
Тыквенный крем-суп: тыква 500г, лук 1-2шт, морковь 1шт, кабачок или картофель 200-300г, чеснок 2 зубчика, соль, перец по вкусу.
Нарезать тыкву, лук, кабачок/картофель и чеснок. Положить все в кастрюлю, залить водой так, чтоб она была вровень с овощами и варить до готовности. Затем пюрировать блендером суп до состояния крема. Заправить солью и перцем по вкусу. В готовое блюдо можно добавить нерафинированное оливковое масло или сливки по вкусу.
Как хранить тыкву
Тыкву нужно хранить в сухом и темном месте. Срок хранения при комнатной температуре составит 2-3 месяца. Если же обеспечить температуру хранения примерно 5-9 градусов и влажность не выше 60-70%, тыква может храниться очень долго, до 6-9 месяцев.
Порезанную на кусочки тыкву можно хранить в морозилке, в то время как в холодильнике она проживет не больше недели.
«Осенью я всегда рекомендую вводить в свой рацион тыкву. Сезонные продукты содержат максимум полезных веществ и помогают разнообразить наш рацион природными витаминами и микроэлементами. С обилием гаджетов в нашей жизни, мы в большинстве своем имеем те или иные проблемы со зрением. Употребление тыквы поможет их предупредить, а также одним своим цветом она может поднять настроение в пасмурную погоду. В тыкве не содержится крахмала, что делает ее весьма привлекательной для людей с диабетом. Я настоятельно рекомендую ее употреблять людям с аутоиммунными заболеваниями, у которых имеется множество ограничений по продуктам»
Анна Цуканова
Врач-диетолог, терапевт, паразитолог, нутрициолог, врач превентивной медицины
Не стоит забывать об основном принципе рационального питания – умеренность и разнообразие.