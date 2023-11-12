Косметолог рассказала, как остановить выпадение волос и восстановить их густоту

Блестящие и густые волосы всегда были главным показателем красоты и здоровья не только для женщин, но и для мужчин. Иногда под воздействием окружающей среды они начинают редеть и ломаться, приобретая тусклый вид. О том, как быстро и эффективно восстановить шевелюру порталу «Страсти» рассказала врач-косметолог, тренер Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Татьяна Макарова.

По словам эксперта, одним из современных методов лечения волос является процедура микроигольчатого радиочастотного омоложения или игольчатый RF-лифтинг.