Косметолог рассказала, как остановить выпадение волос и восстановить их густоту
Косметолог Макарова рассказала, как восстановить густоту и здоровье волос.
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Блестящие и густые волосы всегда были главным показателем красоты и здоровья не только для женщин, но и для мужчин. Иногда под воздействием окружающей среды они начинают редеть и ломаться, приобретая тусклый вид. О том, как быстро и эффективно восстановить шевелюру порталу «Страсти» рассказала врач-косметолог, тренер Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Татьяна Макарова.
По словам эксперта, одним из современных методов лечения волос является процедура микроигольчатого радиочастотного омоложения или игольчатый RF-лифтинг.
«Микроигольчатый RF-лифтинг помогает эффективно бороться с потерей волос за счёт улучшения микроциркуляции крови и стимулировании волосяных фолликул. Метод основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи, запуская процессы регенерации».
Татьяна Макарова
Врач-косметолог, тренер Учебного Центра ГК «А1 Эстетик»
Как уточнила косметолог, аппараты последнего поколения способны выполнять процедуру на различных слоях кожи максимально безболезненно. Показаниями к RF-лифтингу являются активное выпадение волос и аллопеция. Кроме того, процедура поможет при секущихся кончиках, а также если волосы стали тусклыми и ломкими.
Для устойчивого результата важно проводить процедуру курсом в сочетании с другими инъекционными методами. Микроигольчатый RF-лифтинг эффективен как в качестве лечебной терапии, так и для профилактики.
«Большинство пациентов отмечают видимый результат уже после первой процедуры, но я советую своим пациентам проводить курс процедур в сочетании с плазмолифтингом кожи головы. Благодаря ультратонким иглам процедура вполне комфортна, а эффект будет нарастать в течение одного-двух месяцев».
Татьяна Макарова
Врач-косметолог, тренер Учебного Центра ГК «А1 Эстетик»