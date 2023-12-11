Косметолог рассказала, как избавиться от темных кругов под глазами
Косметолог Богданова рассказала, как избавиться от темных кругов под глазами .
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Изменение оттенка кожи в области глаз с телесного на фиолетовый или коричневый визуально придает лицу человека бледный, нездоровый, болезненный вид. Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic Дарья Богданова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» назвала причины появления так называемых синяков под глазами и рассказала, как избавиться от этого косметического дефекта.
Среди наиболее частых причин образования темных кругов можно выделить:
- нарушение оттока лимфы и венозный застой;
- гиперпигментация кожи периорбитальной области;
- замедление обменных процессов;
- нарушение проницаемости стенок сосудов и капилляров;
- истончение жировой прослойки под глазами;
- истончение кожи век, связанное с естественными возрастными изменениями.
Также отдельно выделяют причины темных кругов под глазами у мужчин:
- Особенности кровоснабжения. В области под глазами находится много подкожных кровеносных сосудов. У мужчин их больше, чем у женщин, и они способствуют появлению темных мешков;
- Индивидуальные особенности, наследственность;
- Частые стрессы и недосыпания;
- Любовь к продуктам, способствующим задержке жидкости в организме (соленая, копченая пища);
- Привычка часто тереть глаза;
- Перенесенные травмы и заболевания носа, из-за которых впоследствии может нарушиться кровообращение в области глаз;
- Возрастные изменения в тканях: со временем они теряют коллаген, упругость, растягиваются и начинают провисать;
- Заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы, почек.
Иногда на просторах интернета можно встретить рекомендации некоторых домашних методик, которые призваны решить проблему темных кругов под глазами, но они помогают разве что в профилактике этой проблемы. Так, к числу общих рекомендаций относятся: регулярная физическая активность, достаточное потребление жидкости и применение средств для ухода за кожей с охлаждающим эффектом.
Способы коррекции и устранения темных кругов
Более эффективны будут косметологические процедуры:
- Микротоковая терапия (воздействие на кожу слабым током);
- Мезонити (нитевой лифтинг). Их вводят под кожу и формируют каркас, придающий упругость;
- Инъекции филлеров (введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которая удерживает в тканях воду);
- Лимфодренажный массаж (он помогает улучшить отток лимфы, снять отечность);
- RF-лифтинг (метод подтяжки тканей путем воздействия радиоволнами);
- Биоревитализация (инъекции препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, которые обеспечивают глубокое увлажнение кожи).
Также к числу наиболее эффективных методов для решения проблемы темных кругов является хирургическое лечение с помощью пластической операции — блефаропластики. Она помогает убрать нависшую кожу над верхним веком, дополнительную складку век (эпикант), излишки кожи и жира, жировые грыжи и сделать глаза симметричными.
«Очень важно, понимать, что сосуды и мышечные ткани - это довольно тёмные образования, которые не видны на лице только благодаря коже и подкожному жиру, покрывающих эти структуры. Таким образом, кожа и жир - главные маскировщики темных кругов под глазами. Поэтому, чтобы предотвратить их появление, необходимо использовать правильный уход в домашних условиях и вести здоровый образ жизни, соблюдать нормы сна. Переутомление, недосыпание, стресс – все это делает кожу век тонкой и тусклой, а лицо – бледным и изможденным».
Дарья Богданова
Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic
Кроме того, также нарушается обмен веществ, сосуды век проступают сильнее, создавая под глазами характерные фиолетовые или синюшные тени. Похожая проблема появляется из-за стойкого обезвоживания, когда человек постоянно пребывает в помещениях с сухим воздухом и пьет мало воды (а также курит и злоупотребляет алкоголем).
Таким образом, здоровый образ жизни – лучший друг косметологических процедур. Такой комплексный подход работает безотказно.
В качестве эффективного решения против темных кругов рекомендуется двойная тактика. постарайтесь спать восемь часов в сутки, скорректировать рацион, чаще находиться на свежем воздухе, а заодно – посещать грамотного косметолога. При таком подходе темным кругам под глазами не останется ни одного шанса.
Косметика для коррекции темных кругов
Основным требованием к средствам для снятия декоративной косметики с бровей и век является отсутствие в составе агрессивных ПАВ, спиртов и аромамасел. Также их уровень рН должен быть приближен к естественному значению кожи.
Сыворотки, как правило, позволяют решать отдельные проблемы зоны вокруг глаз (темные круги, отечность, сетка мелких морщин) максимально быстро и точно. Для домашнего ухода эта категория средств всегда применяется курсами, оптимальная длительность одного цикла – 6–8 недель.
Следует помнить, что применение сыворотки не заменяет уходовый крем. Его стоит наносить на лицо, дождавшись полного впитывания сыворотки. А перед ее применением необходимо провести тщательное очищение кожи и легкий массаж.
Действующие вещества в кремах для век сгруппированы по воздействию, которое они оказывают для решения основных проблем:
- Увлажнение кожи век: мочевина, НА, бета-глюкан, молочная кислота;
- Лифтинг: гидролизаты коллагена, пептидные комплексы;
- Уплотнение дермального слоя кожи: пептиды, ретиноиды, витамины, антиоксиданты;
- Заполнение и разглаживание морщин: ботулиномиметики, высокомолекулярная гиалуроновая кислота, экстракт алоэ;
- Осветление темных кругов под глазами: арбутин, глабридин, ниацинамид, витамин С.
Необходимо соблюдать несколько простых правил нанесения кремов для области вокруг глаз:
- Распределение состава – точечное, на верхнем веке – от носа к виску, на нижнем – в обратном направлении.
- Не стоит наносить уходовую косметику ближе 1 см от ресничного края. Это позволит избежать попадания крема или сыворотки на слизистую оболочку глаз.
- Вечерний уход осуществляется не позднее чем за 1–2 часа до сна.
- Крем и сыворотка распределяются пальцами, легкими постукивающими движениями, без втирания.