Косметолог рассказала, как избавиться от темных кругов под глазами

Изменение оттенка кожи в области глаз с телесного на фиолетовый или коричневый визуально придает лицу человека бледный, нездоровый, болезненный вид. Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Real Clinic Дарья Богданова в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» назвала причины появления так называемых синяков под глазами и рассказала, как избавиться от этого косметического дефекта.

Среди наиболее частых причин образования темных кругов можно выделить:

нарушение оттока лимфы и венозный застой;

гиперпигментация кожи периорбитальной области;

замедление обменных процессов;

нарушение проницаемости стенок сосудов и капилляров;

истончение жировой прослойки под глазами;

истончение кожи век, связанное с естественными возрастными изменениями.

Также отдельно выделяют причины темных кругов под глазами у мужчин:

Особенности кровоснабжения. В области под глазами находится много подкожных кровеносных сосудов. У мужчин их больше, чем у женщин, и они способствуют появлению темных мешков;

Индивидуальные особенности, наследственность;

Частые стрессы и недосыпания;

Любовь к продуктам, способствующим задержке жидкости в организме (соленая, копченая пища);

Привычка часто тереть глаза;

Перенесенные травмы и заболевания носа, из-за которых впоследствии может нарушиться кровообращение в области глаз;

Возрастные изменения в тканях: со временем они теряют коллаген, упругость, растягиваются и начинают провисать;

Заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной системы, почек.

Иногда на просторах интернета можно встретить рекомендации некоторых домашних методик, которые призваны решить проблему темных кругов под глазами, но они помогают разве что в профилактике этой проблемы. Так, к числу общих рекомендаций относятся: регулярная физическая активность, достаточное потребление жидкости и применение средств для ухода за кожей с охлаждающим эффектом.

Способы коррекции и устранения темных кругов

Более эффективны будут косметологические процедуры:

Микротоковая терапия (воздействие на кожу слабым током);

Мезонити (нитевой лифтинг). Их вводят под кожу и формируют каркас, придающий упругость;

Инъекции филлеров (введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которая удерживает в тканях воду);

Лимфодренажный массаж (он помогает улучшить отток лимфы, снять отечность);

RF-лифтинг (метод подтяжки тканей путем воздействия радиоволнами);

Биоревитализация (инъекции препаратов, содержащих гиалуроновую кислоту, которые обеспечивают глубокое увлажнение кожи).

Также к числу наиболее эффективных методов для решения проблемы темных кругов является хирургическое лечение с помощью пластической операции — блефаропластики. Она помогает убрать нависшую кожу над верхним веком, дополнительную складку век (эпикант), излишки кожи и жира, жировые грыжи и сделать глаза симметричными.