Косметолог рассказала, как быстро избавиться от второго подбородка и морщин

Появление второго подбородка обусловлено не только лишним весом, но и возрастом, а также анатомическими особенностями. Независимо от причины, он может оказаться источником комплексов и неудовлетворенности внешним видом. Врач-дерматовенеролог, руководитель клинического направления Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Анна Смитнева рассказала сайту «Страсти», как избавиться от второго подбородка и заломов на коже, делающих лицо старше.

По словам эксперта, современные аппаратные методики научились продлевать молодость, не прибегая к радикальным мерам. Так, например, процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет подтягивать контуры лица, убрать второй подбородок и сгладить носогубные заломы без хирургического вмешательства.

SMAS (superficial muscular aponeurotic system) – поверхностная мышечно-апоневротическая система, то есть система мышц и связок, лежащая под кожей и подкожно-жировым слоем. Именно SMAS формирует каркас лица. Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет подтягивать контуры лица именно за счёт воздействия на этот слой фокусированных ультразвуковых волн высокой частоты.