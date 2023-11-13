Косметолог рассказала, как быстро избавиться от второго подбородка и морщин
Косметолог Смитнева рассказала, как быстро избавиться от второго подбородка.
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Появление второго подбородка обусловлено не только лишним весом, но и возрастом, а также анатомическими особенностями. Независимо от причины, он может оказаться источником комплексов и неудовлетворенности внешним видом. Врач-дерматовенеролог, руководитель клинического направления Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Анна Смитнева рассказала сайту «Страсти», как избавиться от второго подбородка и заломов на коже, делающих лицо старше.
По словам эксперта, современные аппаратные методики научились продлевать молодость, не прибегая к радикальным мерам. Так, например, процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет подтягивать контуры лица, убрать второй подбородок и сгладить носогубные заломы без хирургического вмешательства.
SMAS (superficial muscular aponeurotic system) – поверхностная мышечно-апоневротическая система, то есть система мышц и связок, лежащая под кожей и подкожно-жировым слоем. Именно SMAS формирует каркас лица. Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет подтягивать контуры лица именно за счёт воздействия на этот слой фокусированных ультразвуковых волн высокой частоты.
«Процедура способна избавить от малярных мешков и брылей, устранить второй подбородок, уплотнить и подтянуть кожу».
Анна Смитнева
Врач-дерматовенеролог, руководитель клинического направления Учебного Центра ГК «А1 Эстетик»
Хорошие результаты по улучшению качества кожи показывает также RF-лифтинг. Процедура давно известна косметологам и любима пациентами за быстрый и видимый результат. Игольчатый RF представляет собой двойное механико-термическое воздействие на мягкие ткани человека. Для процедуры микроигольчатого RF-лифтинга предназначена индивидуальная насадка с изолированными позолоченными микроиглами, через которые в клетки кожи подаётся ток.
«Таким образом происходит стимуляция клеток и вырабатывается коллаген и эластин. В зависимости от глубины воздействия врач может добиться хороших результатов в борьбе с морщинами и заломами, сократить видимость пор, уплотнить и подтянуть кожу».
Анна Смитнева
Врач-дерматовенеролог, руководитель клинического направления Учебного Центра ГК «А1 Эстетик»
При этом стоит отметить, что процедура инвазивна, поэтому у нее есть небольшой период реабилитации. Для большего комфорта врач наносит пациенту анестезирующий гель, а также может выбрать аппарат, менее травмирующий кожу.