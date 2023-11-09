Косметолог раскрыла секрет молодости 65-летней Мадонны
Косметолог объяснила, в чем секрет молодости 65-летней Мадонны.
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Последние годы поклонники не перестают обсуждать изменения во внешности Мадонны. В Сети активно говорят о пластических операциях и бьюти-процедурах, которые использует певица. И они дают свой результат — 65-летняя звезда выглядит значительно моложе своих лет. Портал «Страсти» поговорил с врачом-косметологом, тренером Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Татьяной Макаровой, чтобы узнать, секрет молодости певицы.
Известно, что Мадонна ведет здоровый образ жизни, ежедневно тренируется и следит за количеством потребляемых калорий. О пластических операциях звезда умалчивает — она не любит комментировать свой внешний вид.
Как пояснила Татьяна Макарова, у Мадонны деформационный тип старения лица. Это значит, что ее кожа подвержена отекам, формированию второго подбородка и появлению брылей. Такой тип старения свойственен многим славянам.
В этом случае показаны процедуры, влияющие на качество кожи и на вывод лишней жидкости, чтобы не допустить отёков. При таком типе старения неизбежно «плывёт» овал». Конечно, многие звёзды делают подтяжку и хирургический SMAS-лифтинг. Возможно, Мадонна именно так и поступила. Задержать этот процесс можно с помощью аппаратного SMAS-лифтинга. Это довольно известная в России процедура, которая стимулирует выработку естественного коллагена и эластина и тем самым позволяет добиться лифтинг-эффекта. Помимо этого, борьбу с отёками можно вести с помощью лимфодренажных аппаратных методик: микротоковой терапии и RF-лифтинга.
Татьяна Макарова
Врач-косметолог
На всех фотографиях мы видим идеально гладкий блестящий лоб. Это заслуга ботулотоксина, говорит врач. С помощью него можно добиться не только отсутствия морщин и заломов, но и раскрыть взгляд, приподнять брови.
У Мадонны мы видим изменён разрез глаз, скорее всего это последствия блефаропластики. Однако, с помощью инъекций и аппаратных методик также можно поддерживать молодость взгляда.
Татьяна Макарова
Врач-косметолог
Если обратить внимания на фотографии, мы увидим, что в 2021 году певица, скорее всего, удалила комки Биша, чтобы добиться модных тогда впалых щёк, продолжает рассказывать косметолог. Однако уже через какое-то время начала корректировать недостаток объёмов филлерами. Предположительно с помощью введения филлеров певица увеличивала подбородок, скулы, заполняла височную зону для гармонизации пропорций лица, а также увеличила и изменила форму губ.
Действительно, с помощью филлеров — препаратов на основе гиалуроновой или полимолочной кислоты можно удачно скорректировать асимметрию лица, глубокие морщины на лице и шее. При такой коррекции очень важно найти грамотного косметолога, которые не только выберет подходящий препарат, но и рассчитает точно дозировку и введёт его в нужную область. Филлера не должно быть слишком много, иначе легко получить вид одутловатого и отёчного лица.
Татьяна Макарова
Врач-косметолог