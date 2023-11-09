Косметолог раскрыла секрет молодости 65-летней Мадонны

Последние годы поклонники не перестают обсуждать изменения во внешности Мадонны. В Сети активно говорят о пластических операциях и бьюти-процедурах, которые использует певица. И они дают свой результат — 65-летняя звезда выглядит значительно моложе своих лет. Портал «Страсти» поговорил с врачом-косметологом, тренером Учебного Центра ГК «А1 Эстетик» Татьяной Макаровой, чтобы узнать, секрет молодости певицы.

Известно, что Мадонна ведет здоровый образ жизни, ежедневно тренируется и следит за количеством потребляемых калорий. О пластических операциях звезда умалчивает — она не любит комментировать свой внешний вид.

Как пояснила Татьяна Макарова, у Мадонны деформационный тип старения лица. Это значит, что ее кожа подвержена отекам, формированию второго подбородка и появлению брылей. Такой тип старения свойственен многим славянам.