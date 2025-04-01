Косметолог-нутрициолог раскрыла причины розовых угрей и сосудистых звездочек на лице
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Болезнь кожи под названием розацеа не опасна, но доставляет много проблем своей хозяйке. Кожа становится чувствительной, красной, разрастаются неэстетичные «паучки» сосудов, появляются розовые угри. Можно ли справиться с проблемой? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила косметолог-нутрициолог Дарья Тесленко.
В переводе с латинского розацеа означает розовые угри. Это заболевание кожи считается хроническим, мультифакторным и рецидивирующим. Впервые это состояние изучил французский врач Гай да Шальяк еще в XIV веке и ввел в обиход термин «купероз». Позднее дерматолог Томас Бэтман предложил другое название – розацеа. Так или иначе, оба состояния – разновидности сосудистых патологий с проявлением расширенных сосудов.
Розацеа отличает от купероза дополнительные воспалительные элементы - папулы и пустулы. Если стараться устранить проблему только домашними средствами, со временем это может привести к утолщению кожи и ее деформации.
Розацеа всегда имеет три составляющих – это генетическая предрасположенность, различные проблемы ЖКТ и нарушение иммунитета микробиота кожи.
«Кожа подвержена влиянию не только собственных микроорганизмов, также на нее может влиять желудочно-кишечный микробиом. Есть несколько видов бактерий в микробиоте кожи и кишечника, связанных с розацея у пациентов. Это Demodex folliculorum, Bacillus oleronius, Staphylococcus epidermidis, Chlamidia pneumoniae, Heliconacter pylori, Cutibacterium acnes. Часто с розацеа «шагают» связанные заболевания: воспалительные процессы кишечника, сердечно-сосудистая патология, сахарный диабет, нейродегенеративные заболевания, неврологические расстройства»
Дарья Тесленко
Косметолог-нутрициолог
Что является триггером для проявления симптомов болезни
Розацеа имеет стадийность течения и сопровождается периодами обострения и ремиссии. Ряд триггеров провоцирует симптомы в период обострения заболевания. Например:
- Погодные условия, перепады температур: жара, тепло от плит (у поваров), баня, резкий ветер и холод, повышенная влажность, высокая солнечная активность. Как правило, температура - один из факторов для активного размножения Demodex.
- Эмоциональные «качели»: повышенная тревожность, стыд или смущение, стрессовые ситуации;
- Физическая нагрузка: слишком интенсивные упражнения, кардиотренировки;
- Некоторые лекарственные препараты: иногда применение стероидов, например, крема, отражаются на состоянии кожи. Если розацеа раньше не было, косметологи в данном случае говорят о проявлении стероидного дерматита. Реакции могут вызывать сосудорасширяющие препараты или средства, задача которых контролировать уровень холестерина в крови;
- Период менопаузы: изменение гормонального фона, «приливы», могут спровоцировать заболевание;
- Неправильно подобранная косметика: розацеа – это всегда чувствительная кожа и низкий порог ее раздражения. Косметика может вызвать зуд, аллергию, еще больше обострять симптомы.
Также заболевание могут провоцировать те или иные продукты, но их устранение, увы, не будет означать исчезновение розацеа. Любые триггеры (у каждого пациента они свои) запускают Toll-подобные рецепторы – это так называемая «первая линия» иммунного ответа организма. В результате этого вырабатываются цитокины, утолщаются капилляры, нарушается микроциркуляция.
Пример: обращается пациент с выраженным проявлением розацеа и купероза, ему диагностирован Demodex (паразитический клещ). Однако назначенные медикаменты дают временный эффект, но не устраняют симптомы. Почему так происходит? Было принято считать, что клещ рода Demodex, живущий под кожей, - одна из основных причин развития розацеа. И несмотря на то, что утверждение было давно опровергнуто, есть врачи, которые в лечении розацеа применяют только средства против клеща. А он лишь осложняет процесс, но не является причиной появления розацеа.
Рекомендации по лечению
При розацеа нельзя выбрать какой-то один способ лечения – подход должен быть комплексным. Как правило, он включает в себя:
- Регулярные процедуры у косметолога. Хороший эффект дают фото, крио и лазеротерапия, азотно-плазменная методика. Аппаратные процедуры нужны, чтобы нормализовать тонус сосудов и кровообращение, вернуть здоровый цвет и избавиться от любых воспалительных элементов;
- Домашний уход. Бесконтрольная покупка различных баночек для устранения розацея проблему не решит. Дать объективную оценку состоянию кожи, провести диагностику, может только врач-косметолог. От средств, которые раздражают кожу и нарушают ее водный баланс нужно отказаться. Как правило, это скрабы, спиртосодержащие лосьоны, фруктовые кислоты и т.д. Восстанавливающие средства подберет специалист. В любое время года обязательно использование кремов и косметики с SPF-фактором;
- Местное лечение. Как правило, хороший эффект дают препараты на основе азелаиновой кислоты, но в схему лечения при серьезных случаях после ряда обследований могут быть включены системные ретиноиды, а также местные и общие антибиотики. Как правило, пациентам с розацея проводится санация кишечника.
- Диета: один из способов добиться положительной динамики. Врач назначает лечебные протоколы питания, foodmap. При розацеа хорошо работают палео и средиземноморская диета.
«Если нет эффекта от лечения, то, как правило, не соблюдается кратность процедур из-за прерывания курса или нарушаются оговоренные врачом и пациентом временные рамки курса. Или же делается ставка только на аппаратную косметологию, без медикаментозного лечения, не корректируется образ жизни и рацион питания, не снижаются триггерные факторы вроде алкоголя и курения. Несмотря на то, что розацеа хроническое заболевание, при верном подходе к лечению можно добиться значительного улучшения и отсутствия любых визуальных проявлений»
Дарья Тесленко
Косметолог-нутрициолог