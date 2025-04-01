Косметолог-нутрициолог раскрыла причины розовых угрей и сосудистых звездочек на лице

Болезнь кожи под названием розацеа не опасна, но доставляет много проблем своей хозяйке. Кожа становится чувствительной, красной, разрастаются неэстетичные «паучки» сосудов, появляются розовые угри. Можно ли справиться с проблемой? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила косметолог-нутрициолог Дарья Тесленко.

В переводе с латинского розацеа означает розовые угри. Это заболевание кожи считается хроническим, мультифакторным и рецидивирующим. Впервые это состояние изучил французский врач Гай да Шальяк еще в XIV веке и ввел в обиход термин «купероз». Позднее дерматолог Томас Бэтман предложил другое название – розацеа. Так или иначе, оба состояния – разновидности сосудистых патологий с проявлением расширенных сосудов.

Розацеа отличает от купероза дополнительные воспалительные элементы - папулы и пустулы. Если стараться устранить проблему только домашними средствами, со временем это может привести к утолщению кожи и ее деформации.

Розацеа всегда имеет три составляющих – это генетическая предрасположенность, различные проблемы ЖКТ и нарушение иммунитета микробиота кожи.