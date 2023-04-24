«Контуринг от Ким Кардашьян не спасет»: балерина Елизавета Таранда о диетах танцовщиц

О суровых диетах балерин немало сказано на просторах Сети. Если посмотреть на танцовщиц, то все они подтянутые, статные, их фигуре могут позавидовать многие девушки. Однако нередко возникает вопрос, что скрывается за подобной самодисциплиной. Судить об этих вещах может только профессионал. Вот почему издание «Страсти» связалось с Елизаветой Тарандой, чтобы прояснить ситуацию.

На сегодняшний день Елизавета — ведущая балерина театра «Классический русский балет» под руководством Хасана Усманова. Девушка, как никто другой, знает, насколько важно всегда оставаться в форме. При этом она отметила: ни о какой болезненной худобе в балете речи быть не может. Танец — серьезная физическая нагрузка, и для нее нужны силы.

«Болезненно худой ты не сможешь быть, так как прыгать надо много и бодро, поэтому и возникает вопрос о балансе в питании. Приходится есть правильно, чтобы были силы, но не было избыточного веса. У каждой балерины индивидуальное меню», — пояснила Елизавета.

Кроме того, издание «Страсти» поинтересовалось у Елизаветы, как балерины могут в кратчайшие сроки сбросить вес для выступления. Ответ девушки не заставил себя ждать.

«Все, что экстренно и срочно — вредно для здоровья, и всегда прилетает бумерангом. Дисциплина и правильное питание. Если ты разожрался, то никакая голодовка за два дня до выступления тебя не спасет. Даже контуринг от Ким Кардашьян», — высказалась балерина.

Елизавета не скрывает, что придерживаться здорового питания сложно, порой, даже ей. Однако она нашла свой способ контроля ситуации.

«Я уже пять лет не ем шоколад. Стараюсь придерживаться здорового питания. Это сложно, особенно, когда подолгу в дороге или есть недосып. Стараюсь спать как можно больше, чтобы не добирать энергию из еды», — резюмировала Елизавета.