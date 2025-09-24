Контролирует давление и борется с герпесом: неизвестные факты о манго

Манго — это не только вкусный, но и очень полезный тропический фрукт. Несмотря на обилие витаминов и минералов в составе, манго имеет ряд противопоказаний. Почему иногда после манго может появляться раздражение на коже, сколько его можно съедать без вреда, и в чем разница между свежими и сушеными плодами, сайту «Страсти» рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Польза манго для здоровья

Свежий манго — это настоящий витаминно-минеральный комплекс. Его положительное влияние на организм многогранно.

Богатый состав витаминов и минералов:

Витамин А и бета-каротин: по содержанию каротина манго опережает морковь. Это ключевые вещества для здоровья глаз, кожи и слизистых.

Витамин С: мощный антиоксидант, который укрепляет иммунитет, помогает организму бороться с вирусами и способствует выработке коллагена.

Витамин Е: защищает клетки от повреждений, поддерживает молодость кожи.

Калий: жизненно важен для нормальной работы сердца, помогает контролировать артериальное давление.

Фрукт также содержит железо, магний, цинк и витамины группы B, которые важны для энергии и здоровья нервной системы.

Мощный антиоксидантный эффект.

Помимо витаминов, манго богат уникальными растительными соединениями: полифенолами (мангиферин, кверцетин) и ксантонами. Они борются с окислительным стрессом, снижая риск хронических заболеваний и воспалений.

Польза для пищеварения. Клетчатка в составе манго нормализует работу кишечника, помогает предотвратить запоры и создает чувство сытости, что полезно для контроля аппетита и веса.

Поддержка иммунитета и противовирусные свойства. Комбинация витамина С и других антиоксидантов делает манго отличным помощником для иммунной системы.

Особого внимания заслуживает вещество мангиферин. Исследования показывают его высокую эффективность в борьбе с вирусом герпеса.

Польза для сердца. Калий и клетчатка в составе плода работают вместе дляподдержания здоровья сердечно-сосудистой системы, помогая контролировать уровень холестерина и давление.